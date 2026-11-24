Miss Universo 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo desde México Este martes 24 de noviembre se elige a la nueva Miss Universo (@missuniverse vía Instagram)

En su edición 75, un total de 116 países buscarán el título internacional de Miss Universo 2026 este martes 24 de noviembre, después de cumplir con sus etapas de evaluación previo a la gala final.

La mexicana Fátima Bosch Fernández, estará presente en el evento para hacer entrega de la corona. Conoce los detalles antes del inicio de la gala final.

Miss Universo 2026: ¿Cuándo y dónde ver el certamen de belleza?

La edición de 2026 tiene lugar en el Coliseo José Miguel Agrelo de San Juan, Puerto Rico, este martes 24 de noviembre a las 19:00 horas, con cobertura previa desde las 18:00 horas. En México, el evento en vivo estará disponible en:

Televisión por cable: Telemundo Internacional .

. Plataforma de streaming: Universal + .

. Canal oficial de YouTube de Miss Universo.

La suscripción mensual de Universal+ tiene un precio de $179 pesos, algunos servicios de televisión ofrecen un descuentos y paquetes en la contratación de la plataforma.

¿Cuántas etapas tiene el concurso de belleza internacional?

Miss Universo se divide en cuatro etapas de evaluación: traje de baño, traje de gala, traje nacional y entrevista personal. Las cuales se desarrollan en fases preliminares, previo a la gala final.

De las 116 candidatas al título internacional, se realizan tres cortes antes de elegir a la ganadora dividido en:

Top 30 , con incluye votación del público y traje de baño;

, con incluye votación del público y traje de baño; Top 12 , posterior al desfile en traje de gala y;

, posterior al desfile en traje de gala y; Top 5, la ronda final, en una ronda de preguntas con el jurado.

La ganadora tendrá que cumplir como embajadora a nivel global y portavoz de la organización en el año de su reinado.

¿Quién es la ganadora más reciente de Miss Universo?

La mexicana de 26 años, Fátima Bosch Fernández, es la más reciente ganadora del título internacional de Miss Universo. Ella será la encargada de coronar a la ganadora de la edición número 75 en la gala final.

“Mi corazón está lleno de gratitud, sabiendo que lo di todo y creyendo más que nunca que los sueños realmente se hacen realidad”, despidió Bosch en una publicación en Instagram, acompañado de un video en su recorrido como Reina de Belleza internacional.

En este certamen, María Vargas, de Zapopan, Jalisco, es la representante de México.