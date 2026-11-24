¿Qué regalar en Navidad este 2026? Ideas de maquillaje, tecnología, moda y accesorios para sorprender

La cuenta regresiva para Navidad ya comenzó y, con ella, aparece una de las preguntas que más se repiten durante diciembre: ¿qué regalar y cómo encontrar algo que realmente sorprenda? Si todavía no tienes todos los obsequios de tu lista, hay alternativas que van desde artículos para los amantes del café hasta maquillaje de edición especial, ropa deportiva y accesorios para complementar cualquier look.

Este 2026, las propuestas incluyen productos de KitchenAid, SHEGLAM y SHEIN, con opciones que combinan tecnología para el hogar, referencias a la cultura pop y prendas pensadas para la temporada de frío.

Aquí te presentamos seis ideas de regalos navideños que pueden ayudarte a encontrar ese detalle pendiente antes de las celebraciones.

Ideas de regalos de Navidad 2026: opciones para distintos gustos

1. Una licuadora KitchenAid para quienes disfrutan cocinar

Los regalos para el hogar también pueden convertirse en una buena alternativa, especialmente cuando se trata de artículos que tienen distintas funciones. Un ejemplo es la licuadora KitchenAid Pure Power, que destaca por sus 1,700 watts de potencia pico y una garantía de tres años.

Cuenta con una perilla de 10 velocidades y función de pulso para elegir diferentes texturas, desde preparaciones ligeras hasta mezclas más consistentes. También tiene una tapa con ventilación para liberar el calor, característica que permite preparar sopas y cremas calientes.

La versión con jarra de vidrio está disponible en tres colores: Agave, Cardamom y Empire Red.

Precio: 12,249 pesos mexicanos.

2. Una cafetera automática para los amantes del café

Si en tu lista de regalos hay alguien que difícilmente comienza el día sin una taza de café, la cafetera automática KitchenAid KF3 puede ser otra opción.

Este modelo tiene un formato compacto y permite preparar más de 15 bebidas frías y calientes mediante una pantalla táctil. Entre las alternativas se encuentran espresso, capuchino e iced latte.

Uno de sus atractivos es que muele los granos justo antes de preparar la bebida y ajusta la molienda según el tipo de café. También incorpora un sistema para preparar espuma de leche y permite guardar hasta cuatro perfiles diferentes, de modo que cada integrante de la casa pueda conservar sus preferencias.

Precio: 12,999 pesos mexicanos.

Regalos de maquillaje para Navidad: SHEGLAM apuesta por las ediciones especiales

3. Calendario de Adviento Life Is Sweet de SHEGLAM

Para quienes disfrutan probar nuevos productos de belleza, los calendarios de Adviento son una alternativa que convierte la espera de Navidad en una pequeña sorpresa diaria.

El modelo Life Is Sweet de SHEGLAM es una edición limitada que contiene 12 productos sorpresa para crear diferentes looks durante la temporada decembrina.

Entre los artículos incluidos se encuentran el primer hidratante Melt Touch, el rubor Cutie Paw con aplicador en forma de huellita, la máscara Mega Boost en tono borgoña y el bálsamo Crystal Glaze, que tiene aroma a chocolate caliente.

Este calendario se comercializa exclusivamente a través del sitio oficial de SHEGLAM.

Precio: 1,389.75 pesos mexicanos.

4. Harry Potter x SHEGLAM: maquillaje inspirado en el mundo mágico

Los seguidores de Harry Potter también tienen una alternativa para sumar a su lista de deseos navideños. Se trata de Wizards’ Vault, una colección de SHEGLAM inspirada en elementos reconocibles de la saga.

Uno de sus productos es la paleta Mischief Managed, cuyo diseño recuerda al Mapa del Merodeador y contiene 12 sombras. La colección también incluye un delineador en gel con forma de varita y el lip oil Sorting Hat Mystery, presentado en una caja sorpresa que utiliza la temática del Sombrero Seleccionador.

La propuesta se complementa con un rubor Chocolate Frog, que tiene una rana grabada en relieve, y un kit Herbology para crear gloss personalizado.

Al igual que el calendario de Adviento, esta colección se consigue exclusivamente en el sitio oficial de SHEGLAM.

Precio: 1,389.75 pesos mexicanos.

Regalos de moda para Navidad 2026: accesorios y ropa para el frío

5. Un bolso de SHEIN con diseño retro

Los accesorios suelen ser una alternativa práctica cuando se busca un regalo que pueda utilizarse en diferentes ocasiones. Dentro de las propuestas de esta temporada destaca un bolso de SHEIN con forma de sobre y estética minimalista.

Su diseño tiene un aire retro y está disponible en dos colores: azul marino y negro. Además, cuenta con espacio para llevar los artículos esenciales del día y permite distintas formas de uso: al hombro, debajo del brazo o cruzado.

Por sus características, puede combinarse con atuendos casuales o utilizarse para ir a la oficina e incluso durante un viaje.

Precio: 459 pesos mexicanos.

6. Sudadera GLOWMODE para entrenar durante la temporada de frío

Para quienes prefieren un regalo relacionado con la ropa deportiva, la colección Running de GLOWMODE incluye una sudadera diseñada para los días de bajas temperaturas.

La prenda tiene un corte oversized, media cremallera y cuello alto para proteger del viento. También incorpora un panel brillante en la parte frontal, un bolsillo delantero y un cordón en la zona inferior para ajustar su silueta.

Su diseño permite utilizarla durante los entrenamientos o incorporarla a los atuendos cotidianos. Está disponible en negro y olive brown.

Precio indicado: 816 / 490 pesos mexicanos.

¿Qué regalar en Navidad 2026? Estas opciones pueden ayudarte a elegir

La búsqueda de regalos navideños no necesariamente tiene que limitarse a los artículos tradicionales. Las propuestas de esta temporada abarcan diferentes intereses: desde electrodomésticos para quienes disfrutan preparar bebidas y alimentos en casa, hasta colecciones de maquillaje para los fanáticos de la cultura pop y prendas para quienes buscan renovar su guardarropa.

La clave está en considerar los gustos de cada persona y el presupuesto disponible antes de elegir. Después de todo, un buen regalo no depende únicamente de su precio, sino de qué tanto conecta con quien lo recibe.