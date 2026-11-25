El Gato con Botas y La Muerte llegan a Fortnite ¿cuándo estarán disponibles? (Dreamworks Animation / Epic Games)

Epic Games ha preparado una sorpresa para todos los jugadores antes del cierre de noviembre, tras anunciarse la primera colaboración de Fortnite con uno de los personajes más emblemáticos y característicos del universo de Shrek y DreamWorks Animation.

Ahora llega a la isla todo el poder felino y la valentía de El Gato con Botas, aunque no estará solo en las partidas, pues lo acompañará su peligroso rival de la secuela El Gato con Botas: El último deseo.

¿Cuándo estará disponible El Gato con Botas en Fortnite?

Durante la noche de este jueves 26 de noviembre, saldrá a la venta la skin de El Gato con Botas junto con el atuendo de El Lobo (La Muerte), quien era el temible antagonista en la segunda película.

Ambos personajes aterrizarán en la tienda acompañados de distintos accesorios y armamentos temáticos inspirados en la cinta animada.

¿Qué incluirá la colaboración de El Gato con Botas en Fortnite?

Con la revelación de este cruce oficial con el videojuego de Epic Games, los jugadores podrán equipar una variedad de objetos cosméticos dentro de sus partidas:

Mochila del Gato con Botas

Hoces de la Muerte

Gesto de la Muerte al acecho

Gato con pantuflas

Emoticón del Gato con Botas (desbloqueable)

Sumado a esto, los usuarios podrán utilizar a El Gato con Botas con o sin su icónico sombrero negro, equipar su emblemática espada y activar gestos con esa mirada tierna que caracteriza al personaje.

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¿Cómo lucirán El Lobo y El Gato con Botas dentro del juego?

Además de poder jugar con ambos personajes, la skin de La Muerte incluirá su característico atuendo de la película, con su capucha negra, pelaje gris y penetrantes ojos rojos, acompañado de una animación de gesto inspirada en su amenazante caminar mientras choca sus dos hoces contra el suelo.

PUSS IN BOOTS x FORTNITE FULL SHOWCASE Death & Puss - Available Tomorrow https://t.co/aMcxc1ZUe8 — HYPEX (@HYPEX) November 25, 2026

Por su parte, El Gato con Botas acompañará a los jugadores durante toda la partida y dispondrá de líneas de voz en doce idiomas diferentes, además de diversas reacciones que cambiarán dependiendo de lo que ocurra en el combate.

¿Cuántos paVos costará el lote de El Gato con Botas en Fortnite?

Por el momento, Epic Games aún no ha revelado el precio oficial en paVos que tendrán tanto las skins individuales como el lote completo de la colaboración.