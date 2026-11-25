Promoción de palomitas en Cinépolis La cadena de cines lanza por primera vez su promoción palomera de “canasta para llevar en cualquier recipiente”.

¿Alguna vez has sentido que las palomitas de cine no son suficientes ni siquiera en su presentación jumbo y has deseado tener más de ellas gracias a su característico sabor a mantequilla, historias y momentos inolvidables...? Este noviembre 2026 ha llegado tu oportunidad de reclamar todas las palomitas que llenen el recipiente de tu elección gracias a una de las promociones más divertidas de Cinépolis.

Mediante sus canales oficiales en redes sociales, la cadena de cines en México anunció una dinámica que pondrá a prueba la creatividad de miles de sus clientes y amantes de las clásicas palomitas de mantequilla, ya que les convoca a llevar cualquier recipiente a las dulcerías de su sucursal más cercana y hacer válida la promoción.

¡Te contamos todos los detalles!

Llena de palomitas cualquier recipiente de tu elección en Cinépolis: ¿hasta qué día durará la dinámica?

La creativa promoción palomera de Cinépolis inició este miércoles 25 de noviembre y se mantendrá los días jueves 26 y viernes 27 del mismo mes en complejos tradicionales de la cadena. El comunicado aclaró que la oferta no será válida en establecimientos de Cinépolis VIP.

De acuerdo con la información difundida, esta oferta se centrará en incentivar tanto la creatividad como el ingenio de cinéfilos y cinéfilas en México, buscando convertir la dinámica en una tendencia de redes sociales que obsequie a la comunidad carcajadas aseguradas esta recta final del año.

Todo lo que tienes que hacer es seleccionar un recipiente, ¡el que se te ocurra!, acudir a tu establecimiento Cinépolis tradicional más cercano y pagar $169 pesos en dulcería para acceder al llenado de palomitas.

Términos y condiciones de la promoción de palomitas en Cinépolis: recipientes válidos y cambio de sabor

Ahora, la pregunta del millón: ¿qué recipiente puedo llevar...? Tendrás que revisar en la alacena por tu olla preferida, en el clóset por algún casco olvidado, o quizá una bolsa sin uso, podrías incluso cargar contigo tu fiel lonchera o hasta improvisar y llevar un garrafón vacío, ¡el cielo es el límite!

Y, al mismo tiempo, el límite también es el equivalente a dos canastas para llevar de Cinépolis. En otras palabras, incluso si llevas una sábana de tigre San Marcos King Size o un tinaco sin usar, la dulcería únicamente llenará el máximo establecido a pesar de que el recipiente de tu elección no se haya ocupado por completo.

De acuerdo con el menú de Cinépolis, cada canasta para llevar tiene el costo de $119 pesos, por lo que la promoción que inicia este miércoles representaría un ahorro de $69 pesotes, ¡qué ganga!

Por otra parte, aunque algunas cuentas especializadas en filtraciones especularon que las palomitas de la promoción podrían cambiar de sabor por el costo de $58 pesos, la cuenta oficial de Cinépolis confirmó que únicamente aplicará en palomitas de mantequilla.

Sin embargo, también aclaró que no será necesario acudir con boletos o tener una función en espera, ¡puedes sólo ir por tus palomitas y volver a casa con tu ración doble para llevar!

Así que no esperes más, prende los motores de tu creatividad y asiste a tu sucursal Cinépolis tradicional más cercana para pedir tu ración doble de palomitas, o quizá convertirte en la sensación de esta divertida tendencia.