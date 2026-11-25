Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 25 de noviembre? (Exatlón México)

Esta noche las mujeres buscarán ganar la Medalla Femenil y más tarde ambos equipos llevarán al límite sus habilidades en el duelo por La Supervivencia para salvar a sus compañeros de una posible eliminación el próximo domingo. Además, a medida que avanza la competencia, los participantes de Exatlón se encuentran con más retos.

Para esta mitad de semana, los atletas están listos para recorrer los circuitos y ganarles a sus rivales. Aquí te contamos quién gana el duelo por La Supervivencia de este miércoles 25 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

A pesar de que la semana apenas está empezando, los duelos y batallas se han desarrollado de tal manera que el equipo Azul vuelve a ser los favoritos para ganar La Supervivencia de esta noche. Además, una atleta celeste también podría estar ganando la Medalla Femenil en Exatlón México.

Todo parece apuntar a que los Azules han despertado de la racha de derrotas que los acechó durante casi un mes. Se han llevado todas las competencias de esta semana, ya que ayer ganaron la Batalla Colosal y David ‘La Bestia’ obtuvo la Medalla Varonil.

El cambio de suerte ha tenido al equipo Rojo desmotivado, ya que sus estrategias no han logrado estar sobre los conflictos internos, que parecen dividirlos cada día más, sin poder encontrar una solución inmediata.

Además, algunos de sus integrantes, como Aristeo se encuentran bastante desanimados al no conseguir ninguna presea durante las 14 semanas que van de competencia.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 25 de noviembre?

El duelo por La Supervivencia de este miércoles 25 de noviembre se podrá ver completamente en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO y también se podrá observar en la página web de TV Azteca. A su vez, se podrá disfrutar en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.