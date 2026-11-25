Día de Acción de Gracias 2026 El popular ‘Thanksgiving’ ha cruzado la frontera vecina para conmemorarse en algunos hogares y establecimientos de México.

Un día antes del ansiado Black Friday que también se ha expandido más allá de la frontera con sus primeras promociones de la edición 2026 en México, Estados Unidos celebra una de las festividades más representativas de su región: el Día de Acción de Gracias, tradición caracterizada por la convivencia familiar y un menú casero en el que destacan platillos como el pavo, puré de papa y pay de calabaza.

No obstante, a pesar de su origen estadounidense, el ‘Thanksgiving’ se ha expandido a otros países en los últimos años, especialmente a través de establecimientos que preparan menús especiales para los clientes y clientas que deseen conmemorar la fecha, o simplemente disfrutar de la emblemática cena.

Origen del Día de Acción de Gracias: ¿por qué se celebra en México?

El Thanksgiving, como se le conoce internacionalmente, tiene sus antecedentes en 1621, cuando los colonos ingleses establecidos en Plymouth, Massachusetts, y miembros del pueblo indígena Wampanoag compartieron alimentos durante una celebración realacionada con una cosecha exitosa.

De acuerdo con el relato con los relatos históricos, el encuentro se prolongó durante tres días y representó un momento de convivencia y agradecimiento por los alimentos obtenidos después de un periodo complicado.

Con el paso del tiempo, este evento adquirió un significado de celebración nacional y, en 1863, el entonces presidente Abraham Lincoln estableció el último jueves de noviembre como fecha para conmemorarla. Finalmente, para 1941, el Congreso estadounidense fijó oficialmente el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias, consolidando así una de las festividades familiares más importantes de Estados Unidos.

En los últimos años, este festejo ha encontrado espacios de celebración en distintas regiones de México, especialmente en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, adoptada por los hogares residentes que mantienen vínculos culturales, familiares y migratorios con el país del norte.

La CDMX se suma a la celebración del Día de Acción de Gracias: ¿qué restaurantes tendrán menús especiales?

En caso de que busques dónde celebrar el Thanksgiving en territorio mexicano, existen distintas alternativas en la capital para disfrutar de los característicos platillos el jueves 26 de noviembre o en días cercanos a la festividad.

Algunos de los locales en Ciudad de México que se suman a la celebración, son:

All Wood BBQ & Taproom

Ubicado en la colonia Roma Norte, avenida Yucatán, este restaurante ofrecerá un menú de Día de Acción de Gracias que incluye 220 gramos de pavo ahumado, ensalada de col, puré de papa con gravy y una rebanada de pay de nuez pecana, además de contemplar dos bebidas a elegir entre cerveza artesanal, refresco, suero o limonada.

El precio es de $480 pesos por persona y estará disponible el jueves 26 de noviembre, de 14:00 a 23:00 horas. No obstante, si deseas una opción para llevar, el establecimiento ofrece platillos como pavo entero en dos tamaños, brisket y costillas de cerdo.

Fónico

Encontrarás el restaurante en la calle Salamanca 85, colonia Roma Norte, y la experiencia promete un menú especial más completo a la opción anterior, ya que iniciará con una sopa de lentejas con chile ancho, parmesano y tartufata, seguida de una ensalada de hinojo, nueces garapiñadas, chile ahumado y queso cotija.

Para el plato fuerte, servirán pavo rostizado con stuffing de pierna y mole de cacao, acompañado de ejotes con vinagreta de tocino o crema de papa gratinada.

Finalmente, el postre será una tartaleta de piloncillo y jengibre con crema de calabaza, helado de leche de cabra y jarabe de whiskey, todo esto por el costo de $1,450 pesos por persona y a partir de las 18:00 horas hasta el cierre del establecimiento.

Sendero, en JW Marriott Polanco

El restaurante Sendero ubicado en Andrés Bello 29, Polanco, tendrá una cena tipo buffet que reunirá platillos tradicionales como pavo con relleno americano, pay de calabaza y tarta de nuez.

El servicio será de 18:30 a 22:30 horas, mientras que los precios varían de la siguiente manera:

Personas adultas: $2,350 pesos.

$2,350 pesos. Niños y niñas: $890 pesos.

Castelani

Ubicado en avenida Emilio Castelar 107, Polanco, este establecimiento extenderá la festividad al ofrecer un menú especial de Thanksgiving desde el 23 al 30 de noviembre.

La propuesta comienza con una sopa clam chowder y continúa con una pechuga de pavo acompañada de demi-glace, gastrique de arándanos y puré de papa. Como cierre, los y las comensales podrán disfrutar de un cheesecake de pistache.

Terraza Santino

Otra alternativa que comparte la propuesta gastronómica de Castelani, así como la duración de su menú especial del 23 al 30 de noviembre, es la Terraza Santino que se encuentra en Paseo de la Reforma 465, colonia Cuauhtémoc.

No obstante, ninguno de los establecimientos han anunciado precios u horarios específicos para este menú de Thanksgiving.

Pinche Gringo BBQ

Para quienes prefieren una opción más informal, la cadena con sucursales en Patio Narvarte, Warehouse Polanco, Pedregal, Santa Fe y San Ángel, ofrecerá su original propuesta de Día de Acción de Gracias: un sándwich que reúne pavo ahumado, stuffing, gravy, salsa de arándanos, lechuga y puré de papa, inspirado en los sabores de la cena tradicional y en el clásico recalentado posterior a la festividad.

De esta manera, el Thanksgiving expande su significado de convivencia y agradecimiento más allá de sus fronteras, mezclándose con la gastronomía mexicana y ofreciendo a sus comensales descubrir nuevos sabores y celebraciones.