Festival de la Raicilla 2026: Mascota reunirá 70 marcas de este destilado Foto: Cortesía

El aroma del agave, las degustaciones y la mixología serán parte de la quinta edición del Festival del Día Internacional de la Raicilla, que se realizará el 27 y 28 de noviembre de 2026 en Mascota, Jalisco. Bajo el lema “Agave, fuego y tradición”, el encuentro reunirá a productores, visitantes y especialistas para celebrar uno de los destilados más representativos del estado.

Las actividades tendrán como sede la Casa del Consejo Promotor de la Raicilla, en el Pueblo Mágico de Mascota, y contemplan una expo-venta de bebidas artesanales, concursos de cata y mixología, música regional, espectáculos folclóricos, gastronomía y venta de artesanías. De acuerdo con la información difundida sobre el programa, la jornada comenzará a partir de las 13:00 horas.

Uno de los principales atractivos será la participación de alrededor de 70 marcas de raicilla, que permitirán conocer las diferencias entre las bebidas elaboradas en las regiones de la Costa y la Sierra. Los asistentes también tendrán la oportunidad de acercarse a los productores, descubrir sus procesos y adquirir algunas de sus botellas.

Festival de la Raicilla 2026: Mascota reunirá 70 marcas de este destilado Foto: Cortesía

El concurso de mixología será otra de las actividades centrales, con la participación de aproximadamente 40 especialistas que prepararán cócteles a partir de este destilado. La propuesta busca mostrar su versatilidad y las posibilidades de combinarlo con frutas, flores y otros ingredientes.

El programa también contempla concursos de cata, reconocimientos a productores y el certamen Embajadora de la Raicilla 2026, en el que las participantes representan a sus municipios y comparten la importancia cultural y económica de esta bebida.

Festival de la Raicilla 2026: Mascota reunirá 70 marcas de este destilado Foto: Cortesía

Música, tradición y una callejoneada en Mascota

El festival no estará dedicado únicamente a la degustación de raicilla. Durante los dos días habrá presentaciones de música regional, mariachi, bandas y ballets folclóricos, además de espacios para disfrutar de la gastronomía local y conocer el trabajo de artesanos de la región.

Entre los momentos destacados se encuentra la tradicional callejoneada, programada para el sábado 28 de noviembre a las 22:30 horas. La jornada también contempla la presentación musical de Jalil Chávez.

Con esta combinación de actividades, el encuentro busca que los visitantes conozcan la bebida desde distintas perspectivas: su elaboración, sus posibilidades gastronómicas y su relación con las tradiciones de los municipios productores.

Festival de la Raicilla 2026: Mascota reunirá 70 marcas de este destilado Foto: Cortesía

Presentarán la primera etapa del Museo de la Raicilla

Como parte de las actividades de esta edición, se dará a conocer la primera etapa del Museo de la Raicilla, un proyecto que busca conservar y divulgar la historia de este destilado y el patrimonio de las comunidades que lo producen.

El espacio reunirá contenidos relacionados con las antiguas tabernas, las plantaciones de agave, los procesos de elaboración y el trabajo de los taberneros, nombre con el que se conoce a los productores artesanales de raicilla.

De acuerdo con lo adelantado por Alfredo Cachúa, presidente del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, esta primera presentación forma parte de un proyecto que contempla incorporar equipamiento y recursos digitales durante el primer semestre de 2027.

Festival de la Raicilla 2026: Mascota reunirá 70 marcas de este destilado Foto: Cortesía

Raicilla: una bebida con siglos de historia en Jalisco

Más allá de su presencia en festivales y espacios gastronómicos, la raicilla representa una tradición productiva que ha pasado de generación en generación. Durante la entrevista, Alfredo Cachúa explicó que su elaboración tiene una historia de más de 400 años y que, durante la época colonial, la bebida también fue conocida como aguardiente, mezcal o vino del cerro.

Según el relato del representante del Consejo, los productores enfrentaron restricciones para elaborar y comercializar este destilado, por lo que parte de su producción se mantuvo en zonas apartadas. Una de las versiones sobre el origen del nombre señala que comenzó a llamarse raicilla para disimular su naturaleza ante las autoridades de la época.

La elaboración conserva diferencias entre las regiones productoras. En la Costa se utilizan determinados agaves y métodos tradicionales de cocción y destilación, mientras que en la Sierra se mantienen otros procedimientos, vinculados con las características de cada territorio.

Estas particularidades forman parte de la identidad de la bebida y explican por qué una raicilla puede presentar perfiles distintos dependiendo de su lugar de origen y de las técnicas empleadas por cada productor.

Festival de la Raicilla 2026: Mascota reunirá 70 marcas de este destilado

La Denominación de Origen de la raicilla

Uno de los momentos más importantes para el reconocimiento de esta bebida llegó el 28 de junio de 2019, cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó su Declaración General de Protección de Denominación de Origen.

La protección comprende 16 municipios de Jalisco y Bahía de Banderas, en Nayarit. Entre las localidades jaliscienses se encuentran Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes.

El reconocimiento protege el nombre y la producción de este destilado en su territorio de origen, además de representar una oportunidad para fortalecer el trabajo de los productores y abrir nuevos mercados.

Festival de la Raicilla 2026: Mascota reunirá 70 marcas de este destilado Foto: Cortesía

Para Alfredo Cachúa, encuentros como el Festival Internacional de la Raicilla permiten acercar la bebida a nuevos consumidores y dar visibilidad a quienes mantienen viva esta tradición. La intención, explicó, es ampliar su presencia en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México, así como impulsar su llegada a otros mercados.

Así, la quinta edición del festival será una oportunidad para probar distintas expresiones de la raicilla, conocer a sus productores y acercarse a una tradición que forma parte de la historia y la identidad de Jalisco.