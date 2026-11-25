Grupo Radio Centro se deslinda de Francisco Aguirre Comunicado oficial

Grupo Radio Centro se pronunció este 25 de noviembre sobre las acusaciones de abuso sexual formuladas por la escritora Ximena Santaolalla contra Francisco Aguirre Gómez, expresidente de su Consejo de Administración, y marcó distancia institucional del empresario al señalar que dejó el cargo el pasado 18 de noviembre de 2026.

En un comunicado, la compañía manifestó su respeto y solidaridad con las personas que hayan sufrido violencia o abuso sexual. También reiteró su compromiso con una cultura institucional sustentada en el respeto, la integridad y la tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia.

La empresa precisó que Aguirre no ocupa actualmente ningún puesto directivo y sostuvo que, debido a que los señalamientos corresponden al ámbito personal del empresario, no emitirá juicios ni comentarios sobre los hechos denunciados.

“Por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez, Grupo Radio Centro se abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados”, explicó.

La denuncia que motivó el posicionamiento de Grupo Radio Centro

La postura corporativa ocurre después de que Santaolalla hiciera públicos los señalamientos contra su padrastro, a quien acusa de haberla agredido sexualmente de manera reiterada durante nueve años, desde que tenía cinco hasta los 14 años.

En una entrevista publicada por EL PAÍS, la escritora calculó que sufrió alrededor de 2 mil 500 agresiones.

Santaolalla sostiene que informó de los abusos a distintas personas de su entorno familiar y que realizó tres advertencias directas a su madre durante su infancia.