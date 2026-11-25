Francisco Aguirre Aguirre, de 85 años, dejó la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro

Durante 38 años, Ximena Santaolalla esperó para contar públicamente lo que asegura haber vivido durante su infancia. Ahora, la escritora mexicana decidió señalar por su nombre a Francisco Aguirre Gómez, empresario de 85 años y expresidente de Grupo Radio Centro, a quien acusa de haberla violado sistemáticamente entre los cinco y los 14 años.

En entrevista publicada por EL PAÍS, Santaolalla estima que sufrió alrededor de dos mil 500 agresiones sexuales. La cifra, explica, surge de reconstruir los episodios ocurridos durante nueve años, descontando viajes y circunstancias excepcionales.

Ximena Santaolalla narra los presuntos abusos de su padrastro, Francisco Aguirre

Los episodios comenzaron pocos meses después de que Aguirre se casara con Adriana Abdó, madre de Santaolalla, en 1988. La familia se instaló en un departamento de Polanco, en Ciudad de México.

La escritora afirma que los abusos ocurrían principalmente durante la noche y llegaron a convertirse en parte de su vida cotidiana. A los ocho años comunicó por primera vez a su madre que el empresario tocaba sus partes íntimas. Después volvió a advertirle en 1993 y, finalmente, en 1997, cuando tenía 14 años.

Este último episodio ocurrió durante un viaje a Nueva York. Santaolalla asegura que Aguirre volvió a agredirla mientras dormía junto a su mamá. Tras enfrentarlo, pidió denunciarlo, pero la decisión no se concretó.

Su madre reconoció que recibió las tres advertencias de su hija y admitió que hoy habría actuado de otra manera.

Ximena Santaolalla explicó: “Lo quiero decir para que las madres y padres que lleguen a leer esto, sepan que a veces no vamos a poder evitar el abuso, pero sí podemos reaccionar como se debe: lo que importa es creer al niño, atenderlo, señalar a la persona que lo hizo”.

¿Ximena Santaolalla denunció a Francisco Aguirre?

En abril de 2019, Santaolalla presentó una denuncia en Francia, donde sostiene que también ocurrieron agresiones durante vacaciones familiares. La justicia francesa desestimó el caso. Tomó la decisión de hacerlo en eel país europeo porque en México el delito había prescrito.

Santaolalla sostiene que otras cuatro mujeres habrían sido víctimas de su padrastro y calcula que contó lo sucedido a unas 50 personas a lo largo de su vida.

Tras publicar su novela autobiográfica Un jardín al fondo de la noche, decidió identificar públicamente al hombre que asegura la violó en repetidas ocasiones.

Aguirre dejó la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro. Hasta el momento no se ha pronunciado por las acusaciones de Santaolalla. Su hijo Juan Aguirre Abdo sí, respaldando a su hermana: “Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena”