Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 25 de noviembre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4296 se celebra este miércoles 25 de noviembre, con una bolsa acumulada que concentra la atención de miles de participantes que esperan conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4296

La Lotería Nacional transmite el sorteo Melate 4296 en vivo mediante su canal oficial de YouTube.

Una vez concluida la transmisión, el video permanece disponible para quienes necesiten revisar los resultados o comprobar algún número.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4296?

El sorteo Melate 4296 tiene programado su inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, durante la noche de este miércoles 25 de noviembre.

Este horario permite a los participantes seguir la transmisión en directo y conocer las combinaciones conforme se desarrolla el procedimiento.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4296?

La bolsa acumulada del Melate 4296 asciende a 256 millones de pesos.

¿Cómo se juega Melate?

El mecanismo de Melate comienza con la selección de números por parte de cada participante. Los jugadores pueden elegir entre seis y diez números de un universo de 56 opciones.

Además del juego principal, los participantes tienen la posibilidad de incorporar Revancha y Revanchita. Ambas modalidades amplían las oportunidades de competir por premios adicionales mediante una participación conjunta.

Es importante distinguir las tres opciones, ya que cada una cuenta con su propio resultado y debe verificarse de manera independiente. Por esa razón, revisar únicamente la combinación de Melate no basta para quienes también adquirieron Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4296?

Los resultados oficiales del Melate 4296 del miércoles 25 de noviembre pueden consultarse en los canales institucionales de la Lotería Nacional y en los establecimientos autorizados para la venta de boletos.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

Participar en Melate tiene un costo de 15 pesos por boleto. A partir de esa cantidad, los jugadores pueden incorporar las modalidades adicionales mediante pagos complementarios.

La estructura de precios queda distribuida de la siguiente manera

Melate: 15 pesos.

15 pesos. Revancha: 10 pesos adicionales.

10 pesos adicionales. Revanchita: 5 pesos adicionales.

Quienes deciden participar en las tres modalidades deben considerar un desembolso total de 30 pesos por boleto.