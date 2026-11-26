¿Christian Nodal cambiará de nombre artístico? Este es el conflicto legal del cantante mexicano por su marca (Cuartoscuro)

Christian Nodal se encuentra en una disputa legal que mantiene contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por la posesión y los derechos comerciales del nombre artístico del cantante mexicano.

Ante esta situación, el intérprete de regional mexicano de 27 años presentó seis solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con el objetivo de registrar la marca CHRISTIAN NODAL, buscando protegerla en diferentes actividades comerciales y resguardarla como su identidad artística.

¿Qué busca registrar Christian Nodal ante el IMPI?

Con estas seis solicitudes, Nodal pretende abarcar distintas categorías de productos y servicios, entre los que se encuentran:

Grabaciones musicales

Discos

Videos

Podcasts

Fotografías

Publicaciones impresas

Calzado

Artículos promocionales

Prendas de vestir

Asimismo, los trámites también contemplan rubros relacionados con publicidad, marketing, gestión de artistas y la comercialización de contenidos audiovisuales.

Dentro de las solicitudes, el cantante hizo hincapié en que la fecha de primer uso de su nombre artístico data del 1 de noviembre de 2014, cuando apenas tenía 15 años de edad.

Este dato podría ser una pieza clave para la disputa legal, pues antecede a varios de los registros y trámites que su padre ha presentado ante el instituto.

¿El padre de Christian Nodal posee todos los derechos del nombre de su hijo?

Jesús Jaime González Terrazas, padre de Christian Jesús González Nodal, conocido artísticamente como Christian Noda, cuenta con registros que amparan la denominación CHRISTIAN NODAL en diversas categorías que ahora su hijo busca reclamar, además de mantener un registro de la marca “NODAL” acompañada de un diseño gráfico.

Entre sus antecedentes figura un registro vinculado con grabaciones, publicidad, ropa y servicios de entretenimiento.

Cabe destacar que estos títulos cuentan con vigencia hasta el año 2036.

¿Qué pasará con las solicitudes en el IMPI?

La presentación de estas seis solicitudes por parte de Christian Nodal no significa que los derechos que actualmente posee su padre queden anulados de manera automática, ya que el IMPI deberá revisar cada expediente a detalle para determinar si existen impedimentos legales antes de concederle los registros por los que pelea el intérprete.

Para lograrlo, Nodal deberá recurrir a procedimientos de nulidad que le permitan cuestionar los registros anteriores, siempre y cuando logre reunir los elementos legales necesarios para defender la titularidad de su nombre.