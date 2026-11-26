Burger King La cadena lanza una colaboración con Snoopy. (Tik Tok: Burger King México)

Burger King ofrecerá una nueva promoción en colaboración con Snoopy, el personaje de la serie animada Peanuts. Podrás adquirir seis figuras coleccionables.

¿Cómo son las figuras de Snoopy en Burger King?

Si eres un aficionado de Peanuts pero no pudiste participar en las promociones de Snoopy que tuvieron Gansito y Starbucks, no te preocupes. El emblemático perro animado regresa este fin de año en una colaboración con Burger King.

Como parte de su línea de productos navideños, el restaurante de hamburguesas seleccionó a Snoopy como su mascota para las fiestas y lanzará menús especiales y figuras coleccionables. Estas últimas serán suficiente motivo para que muchos asistan a su sucursal más cercana, pues incluyen las siguientes:

Snoopy con decoración navideña amarrada

Snoopy y Woodstock con suéteres navideños

Snoopy vestido como reno llevando a Woodstock en un trineo

Snoopy durmiendo en su casa

Snoopy con un gorro de año nuevo

Snoopy haciendo una fogata

Los juguetes

Además de las figuras coleccionables, Burger King ofrecerá combos especiales, como el “Peanuts Pack”, un caja con forma de la casa de Snoopy que incluye una Whopper o 10 nuggets, acompañado de papas y una salsa especial llamada Woodstock Golden Ranch. Para los niños, por ejemplo, estará disponible el King Jr. Meal, con más figuras que pueden coleccionar.

¿Cuándo saldrá combo de Snoopy en Burger King?

La cadena de comida rápida anunció que la promoción estará disponible a partir del 30 de noviembre en México. No comunicaron, sin embargo, hasta cuándo permanecerán en tiendas los juguetes coleccionables, por lo que deberás formarte desde el primer día si no quieres que se acaben.

No se han confirmado de manera oficial los precios por paquete.