José Eduardo Derbez niega relación con Mariana Bo “No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta” (Cuartoscuro)

José Eduardo Derbez negó en los últimos días cualquier rumor que gira en torno a mantener una relación sentimental con la DJ mexicana Mariana Bo, luego de protagonizar un polémico episodio en un restaurante de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, el pasado lunes 23 de noviembre, el hijo de Eugenio Derbez fue captado abandonando antes de tiempo la cita que sostenía con Mariana, saliendo presuntamente por la cocina del establecimiento y dejando sola a la DJ en la mesa.

¿José Eduardo Derbez tenía una relación sentimental con Mariana Bo?

Según la información difundida por el programa “Siéntese Quien Pueda”, el actor sí habría dejado sola a Mariana Bo mientras ambos compartían una cita en un restaurante de la capital, retirándose antes que ella para escapar de manera sigilosa a través de la cocina del lugar con el objetivo de evitar a los medios de comunicación.

Dicho escape fue revelado por una empleada del establecimiento, quien fue cuestionada por los reporteros presentes en la zona.

¿Mariana Bo había confirmado su encuentro con el actor?

Previo a lo ocurrido, la DJ de 36 años había revelado durante una breve entrevista que se reuniría a comer junto a José Eduardo Derbez antes de salir de viaje, ya que se encontraba en medio de una gira.

Mariana llegó al restaurante antes que su invitado y confirmó que estaba ahí para verlo; momentos después arribó el actor y convivió con ella, aunque tiempo más tarde optó por retirarse antes de que terminara el encuentro saliendo por la puerta de la cocina.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre los rumores de noviazgo?

Ante el revuelo que generó el haber abandonado el restaurante dejando sola a Mariana Bo, el actor rompió el silencio a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

En su mensaje, José Eduardo confirmó que se encuentra soltero y aseguró que no ha estrenado ningún romance ni mantiene un noviazgo secreto.

Recalcó que cuando se le ve en público asistiendo a un restaurante acompañado de alguien es sencillamente porque va a comer, o que si lo captan saliendo de un hotel significa únicamente que se hospedó ahí, lamentando que diversas situaciones cotidianas se malinterpreten en los medios.

Finalmente, con su característico tono humorístico, agradeció la atención que mantienen los espectadores sobre su vida privada y señaló que por el momento busca disfrutar de su soltería, dejando en claro que no tiene ninguna intención romántica con Mariana Bo.