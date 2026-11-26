Desfile de Acción de Gracias 2026 en Nueva York ¿Por qué se suspendió y cuándo se realizará? (Pexels)

Durante el día de ayer se dio a conocer que el tradicional Desfile de Acción de Gracias 2026, organizado por Macy’s, fue pospuesto a un día de su realización. Esta sería la primera vez que es reprogramado, aunque en los años de 1942 y 1944 no se llevó a cabo por la Segunda Guerra Mundial.

¿Para qué día se reprogramó el desfile de Macy’s?

El Desfile de Acción de Gracias 2026 fue reprogramado para el día sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Este evento sería muy especial, ya que es su edición número 100, por lo que se tenía planeado que el desfile contará con una cifra de 100 inflables que recorrerían aproximadamente cuatro kilómetros.

La reprogramación del evento trae consigo distintos retos logísticos, no solo por las personas que viajaron solo para ver el desfile, sino que también hay artistas que se iban a presentar y que tendrán que reorganizar su agenda. A su vez, la policía de Nueva York, los empleados y voluntarios de Macy’s tendrán que reajustar todos los preparativos.

¿Por qué se suspendió el Desfile de Acción de Gracias 2026?

De acuerdo a los organizadores del evento, el Desfile de Acción de Gracias 2026 fue pospuesto por las condiciones meteorológicas que se pronosticaron para este jueves. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, durante el día se registrarían vientos fuertes y lluvias de fuertes a intensas en toda la región.

La decisión de posponer el desfile se tomó después de consultarlo con las autoridades neoyorquinas y los colaboradores de Macy’s. Se esperaba que los vientos se intensificaran desde el miércoles hasta las primeras horas de jueves con ráfagas cercanas a los 64 km/h, además de lluvias persistentes.

Es necesario mencionar que durante el desfile ya se han registrado algunos incidentes debido a las condiciones meteorológicas, como en 1998, en el que el globo inspirado en el libro ‘Donde viven los monstruos’ tuvo un desgarro de 3 metros, por lo que fue retirado del evento.

Tan solo el año pasado, durante el desfile, una mujer resultó herida por la caída de escombros que fue ocasionada por una ráfaga de viento que empujó el globo del Gato en el Sombrero.