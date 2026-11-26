Exatlón México 2026 ¿Quién gana La Villa 360 hoy 26 de noviembre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche, los atletas de Exatlón México tendrán un duelo muy especial, ya que buscarán la Medalla Grupal y más tarde se enfrentarán por las comodidades de La Villa 360, que la conserva actualmente el equipo Azul.

Por otra parte, este día podría ser la ocasión perfecta que los Rojos han estado esperando para conseguir su revancha contra los Azules, quienes les han estado superando esta semana. Aquí te contamos quién gana La Villa 360 de este jueves 26 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy en Exatlón México?

El equipo celeste se ha recuperado de su racha de derrotas y durante la última semana ha acumulado una serie de victorias, por lo que se espera que esta noche los Azules defiendan La Villa 360. También podrían ser los ganadores de la Medalla Grupal, ya que son más unidos como equipos.

No obstante, todo puede pasar dentro de los circuitos y el equipo Rojo se podría alzar como los máximos ganadores de esta noche. Además, después de pasar momentos juntos en la Barraca Metálica, parecen llevarse mejor entre ellos.

Por otro lado, la rivalidad que crece cada vez más es la que mantienen los Rojos contra los Azules. Estos conflictos no se ven en el día a día, pero en cada competencia los enfrentamientos entre los integrantes de los equipos no toleran ver a su rival ganar.

Mientras que en la competencia de ayer el equipo Azul ganó la primera Supervivencia de la semana después de un desempate que iba 7 a 7, la dupla de la victoria fue Tanya con Leo, que dio el tiro ganador. En cuanto a la Medalla Femenil, se la llevó Ingrid con tiempo insuperable.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 26 de noviembre?

La batalla por La Villa 360, así como el duelo por la Medalla Grupal de este jueves 26 de noviembre, se podrán ver en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO y también se podrá observar en la página web de TV Azteca. A su vez, se podrá disfrutar en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.