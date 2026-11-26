Miles & Louis Una vez en la cena, es muy normal sobre la importancia vestimenta que se tiene que llevar.

El Día de Acción de Gracias es un festejo americano que se ha expandido poco a poco en el resto del mundo es una celebración con la finalidad de decir ¡GRACIAS!

Unos zapatos siempre se agradecen en Thanksgiving Day

Este festejo que se lleva a cabo el último jueves de cada noviembre, es donde las mesas se decoran con tonos otoñales, hay juegos de futbol americano todo el tiempo, las cenas son especiales donde los platillos protagonistas son pavo, puré de papa, relleno, pie de calabaza, entre otros.

Se puede atrever a decir que Thanksgiving es un festejo aún más importante que la propia navidad.

Una vez en la cena, es muy normal sobre la importancia vestimenta que se tiene que llevar, por lo que Miles & Louie apoya de agradecer con estilo.

Elegancia para la cena: Brouge Monkstrap

La Brouge Monkstrap cuenta con doble hebilla en café rojizo y del color del pavo recién salido del horno.

Con un detalle bostoniano, construcción Goodyear Welt, entresuela de cuero y suela con tacón antiderrapante, esto se puede considerar como un paso seguro en la noche más esperada del otoño.

PRECIO BROUGE MONKSTRAP $3,800.00 M.N.

Comodidad con esencia otoñal Penny Loafer

Firme, cómodo y ligero al caminar, el Penny Loafer envuelve con forro de piel y plantilla acolchada, y se apoya en una suela de caucho y una construcción Goodyear welt pensada para durar.

Un básico indispensable de líneas limpias que no responde a temporadas, y que luce igual de bien en la cocina, en la mesa o en la sobremesa.

PENNY LOAFER - $3,400.00 M.N.

Compartir y agradecer son parte esencial de esta tradición. Para acompañar estos encuentros, la Métrica Purse, elaborada en piel de res, destaca por su diseño estructurado y su versatilidad para llevar cruzado o de mano.

Por su parte, el Dual Carrier, con estructura rígida y correa ajustable de piel, permite transportar dos botellas, convirtiéndose en un detalle especial para llevar a la mesa de los anfitriones.

DUAL CARRIER $1,500.00 M.N.

MÉTRICA PURSE $2,500.00 M.N.

Sabemos que es una tradición americana, pero el significado de dar gracias es una de las más subestimadas. A esto, muchas gracias por leer este mailing y Feliz Día de Acción de Gracias.