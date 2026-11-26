Las ideas más creativas en la promoción de palomitas Cinépolis La promoción de Cinépolis para llenar de palomitas clásicas cualquier recipiente a elección del cliente se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Esta semana arrancó con una de las promociones más creativas de Cinépolis, la cual cumplió el cometido de convertirse en una tendencia viral en redes sociales gracias a la creatividad e ingenio de los cinéfilos y cinéfilas de todo México.

Se trata de la promoción de palomitas que permitirá a las y los clientes obtener el equivalente a dos canastas de palomitas clásicas para llevar en cualquier recipiente de elección personal, lo que inmediatamente inspiró las ideas más creativas de las personas amantes de las palomitas de cine.

¡Te contamos qué recipientes han protagonizado esta promoción!

Dinámica de rellenar cualquier recipiente de palomitas en Cinépolis: precio, fechas y condiciones

La fiesta palomera de Cinépolis que ha impulsado la creatividad de cientos de mexicanos y mexicanas inició el miércoles 25 de noviembre, y estará vigente hasta el viernes 27 del mismo mes. No obstante, únicamente cuenta con disponibilidad en complejos tradicionales de la cadena o Mi Cine, exceptuando establecimientos Cinépolis VIP.

En cuanto a la dinámica, ¡es muy simple! Sólo debes seguir los pasos a continuación:

Selecciona cualquier reccipiente de tu hogar. Puede ser desde una olla hasta un retrete, así es, existen clientes que ya han llevado uno.

de tu hogar. Puede ser desde una olla hasta un retrete, así es, existen clientes que ya han llevado uno. Acude a tu local Cinépolis tradicional más cerca o confiable, y acércate a dulcería.

más cerca o confiable, y acércate a dulcería. Paga el costo de $169 pesos .

. ¡Entrega tu recipiente hasta que lo llenen de palomitas!

Sin embargo, es importante señalar que el límite será el equivalente a dos canastas para llevar de Cinépolis, cuyo costo individual suele ser $119 pesos.

Los recipientes más creativos de la promoción de palomitas de Cinépolis: ¿cuáles se han vuelto tendencia?

Tras el anuncio de esta creativa oferta palomera, las redes sociales ya se habían movilizado con memes y comentarios que auguraban el alcance que tendría la promoción Cinépolis una vez que el público comenzara a llegar a dulcería.

¡Y nadie se equivocó! Los Cinepolitos y Cinepolitas han experimentado las mejores risas de la recta final del año gracias al ingenio de las personas, quienes ya han sido capatadas acudiendo a las sucursales de Cinépolis con objetos como tinas de baño para bebé o cajas de cartón de huevo.

En algunas cuentas dedicadas a la creación de contenido, incluso invitan a sus seguidores y seguidoras a compartir sus fotos de la promoción para seleccionar, por medio de likes, a la persona que haya mostrado mayor creatividad, mientras que algunos perfiles de la cadena de cines ofrece entradas gratis a quien demuestre mayor ingenio.

No obstante, la batalla empezó con rudeza, ya que existen clientes que incluso se han atrevido a llevar garrafones e incluso un retrete, ¡y no sólo eso! Un cliente con habilidades en la música llevó el estuche de su instrumento para recibir su doble ración de canasta de palomitas para llevar.

La promoción seguirá este jueves y finalizará hasta el cierre de sucursales el viernes 27 de noviembre, por lo que aún restan suficientes horas para que encuentres el recipiente perfecto y lo compartas en redes sociales.