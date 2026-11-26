Christmas in the Park 2026 Hoy inicia Christmas in the Park de Six Flags: fechas, horarios y precios para el evento navideño (Six Flags)

La Navidad ya se adelantó en Six Flags, puesto que este jueves ha comenzado el Christmas in the Park 2026 en Six Flags México, revelando todas las actividades temáticas que los visitantes podrán disfrutar dentro del recinto. Conoce aquí los horarios, fechas, precios y atracciones de este mágico evento decembrino.

¿Cuáles son las fechas para Christmas in the Park 2026?

El evento navideño más espectacular de Six Flags, acompañado de millones de luces, personajes de los Looney Tunes y espectáculos en vivo para disfrutar en familia, inicia a partir de este jueves 26 de noviembre de 2026 y se prolongará hasta el 17 de enero de 2027.

¿Cuál es el horario del evento y sus espectáculos?

Durante Christmas in the Park, Six Flags México abrirá sus puertas en un horario habitual de 10:00 a 22:00 horas, aunque existen excepciones específicas durante la temporada:

24 y 31 de diciembre : Horario reducido de 10:00 a 18:00 horas.

: Horario reducido de 10:00 a 18:00 horas. 26 al 30 de diciembre: Horario extendido de 10:00 a 23:00 horas.

Además, el parque cuenta con diversos espectáculos en vivo con los siguientes horarios y ubicaciones:

Taller Encantado : Teatro ACME a las 13:00, 14:00 y 15:00 horas.

: Teatro ACME a las 13:00, 14:00 y 15:00 horas. En Vivo desde el Polo Norte : Escenario Versalles a las 14:30 y 16:30 horas.

: Escenario Versalles a las 14:30 y 16:30 horas. Abuela Claus: Emergencia en el Polo Norte : Teatro Krakatoa a las 15:00, 16:00, 17:00 y 18:00 horas.

: Teatro Krakatoa a las 15:00, 16:00, 17:00 y 18:00 horas. Beyond Christmas : Volver a Creer: A las 18:30 horas.

: Volver a Creer: A las 18:30 horas. Christmas Light Parade : A las 19:30 horas recorriendo Villa Hollywood y Pueblo Vaquero.

: A las 19:30 horas recorriendo Villa Hollywood y Pueblo Vaquero. Christmas Beats: Escenario Versalles de 20:00 a 22:00 horas.

¿Cuál es el precio de los boletos y pases para Christmas in the Park?

Para asistir al evento navideño en Six Flags México existen distintas modalidades de acceso:

Boleto de un día : Tiene un costo de 1,149 pesos , e incluye admisión general al parque para la fecha seleccionada.

: Tiene un costo de , e incluye admisión general al parque para la fecha seleccionada. Gold Pass 2027: Tiene un precio promocional de 1,200 pesos (dentro de las últimas ofertas del año). Este pase anual incluye acceso a parques de México, California y Arizona, estacionamiento gratis, descuentos para invitar amigos y beneficios adicionales.

Las personas mayores de 65 años cuentan con entrada gratuita al parque presentando una identificación oficial con fotografía.

¿Qué habrá en el evento navideño de Six Flags México?

La Navidad dentro de Six Flags transforma por completo el parque en un paraíso invernal con máquinas de nieve y millones de luces que transportan a los asistentes al mundo de Santa Claus, además de mantener en operación sus juegos mecánicos y roller coasters, puntos fotográficos y shows de temporada.

Uno de los mayores atractivos es Beyond Christmas: Volver a Creer, un espectáculo que combina drones, pirotecnia, millones de luces, cantantes en vivo, personajes temáticos y el encendido del gran árbol de Navidad.

Mientras que el lado gastronómico de Six Flags, habrá platillos especiales de temporada preparados por chefs en distintos restaurantes y kioscos.

Quienes deseen probar varias opciones dulces o saladas acompañadas de bebidas frías o calientes pueden adquirir el Pasaporte de Sabores por 549 pesos, el cual permite canjear seis alimentos dentro del parque.

Asimismo, las tiendas contarán con mercancía y souvenirs festivos, incluyendo prendas invernales y artículos luminosos de edición especial de los Looney Tunes.