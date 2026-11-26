Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan 2026 CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, 20NOVIEMBRE2026.- El Árbol Monumental de Navidad, de más de 60 metros de altura, permanece instalado en la plaza principal de Chignahuapan, como parte de las actividades de la temporada decembrina. La estructura, decorada con motivos navideños e iluminación, forma parte de los atractivos que cada año reúnen a habitantes y turistas en este municipio de la Sierra Norte de Puebla. FOTO: ESTRELLA JOSENTO /CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

Una de las actividades más esperadas en Chignahuapan, Puebla, es la tradicional Feria del Árbol y la Esfera, la cual ya está llegando para que tanto la población como los turistas disfruten del ambiente navideño antes de lo previsto y adquieran las esferas y adornos que decorarán sus hogares esta temporada.

Además, esta edición es muy especial, ya que estará celebrando 30 años desde sus inicios con distintas actividades, conciertos y comercios. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre la feria y los artistas que se van a presentar.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Árbol y la Esfera 2026?

La Feria del Árbol y la Esfera 2026 se llevará a cabo del viernes 27 de noviembre al domingo 6 de diciembre; será una jornada de festejos de 10 días. Durante estas fechas, el pueblo mágico de Chignahuapan recibirá a una gran cantidad de turistas que disfrutarán de sus artesanías.

El recinto principal en el que se realizará la feria será el Complejo Cultural y Deportivo, ubicado en el barrio de Teoconchila, y se tiene previsto que los conciertos empiecen desde las 21:00 horas. También habrá un museo inmersivo con un aproximado de 2 mil esferas.

¿Qué artistas se presentarán en Chignahuapan? Fechas y precios

Se ha anunciado que la entrada general a la Feria del Árbol y la Esfera tendrá un costo de 100 pesos; esta entrada será válida para las actividades de la feria y de los conciertos, pero en zonas generales.

Para las presentaciones de los artistas, quienes deseen tener una vista más privilegiada, los organizadores manejan otros precios.

Estos son los artistas que se presentarán en la feria de Chignahuapan, así como los precios y las fechas en las que ofrecerán su concierto.

Viernes 27 de noviembre

Víctor Mendívil

Zona general : 100 pesos.

: 100 pesos. Zona Oro : 500 pesos.

: 500 pesos. Zona VIP: 1,000 pesos.

Sábado 28 de noviembre

Banda MS

Zona general : 200 pesos.

: 200 pesos. Zona Oro : 1,000 pesos.

: 1,000 pesos. Zona VIP: 2,000 pesos.

Domingo 29 de noviembre

El Trono de México

Zona general : 100 pesos.

: 100 pesos. Zona Oro : 500 pesos.

: 500 pesos. Zona VIP: 1,000 pesos.

Lunes 30 de noviembre

Los Bybys

Zona general : 100 pesos.

: 100 pesos. Zona Oro : 250 pesos.

: 250 pesos. Zona VIP: 500 pesos.

Martes 1 de diciembre

Guerreras K-pop

Zona general : 100 pesos.

: 100 pesos. Zona Oro : 300 pesos.

: 300 pesos. Zona VIP: 500 pesos.

Miércoles 2 de diciembre

Lucha libre

Zona general: 100 pesos.

100 pesos. Filas 4 a 6: 300 pesos.

300 pesos. Filas 1 a 3: 500 pesos.

Jueves 3 de diciembre

Grupo Quintana

Zona general : 100 pesos.

: 100 pesos. Zona Oro : 250 pesos.

: 250 pesos. Zona VIP: 500 pesos.

Viernes 4 de diciembre

El Mimoso y El Yaki

Zona general : 100 pesos.

: 100 pesos. Zona Oro : 500 pesos.

: 500 pesos. Zona VIP: 1,000 pesos.

Sábado 5 de diciembre

Gerardo Ortiz

Zona general : 100 pesos.

: 100 pesos. Zona Oro : 800 pesos.

: 800 pesos. Zona VIP: 1,500 pesos.

Domingo 6 de diciembre

Cardenales de Nuevo León