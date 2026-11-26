Ofertas Black Friday de Liverpool Las ofertas de fin de año continúan este viernes 27 de noviembre con el Black Friday en Liverpool.

Diversos establecimientos y marcas en México se sumarán al Black Friday, el popular evento comercial que se originó en Estados Unidos y se conmemora el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, siendo la tienda departamental Liverpool una de las pioneras de la edición 2026 al revelar significativos descuentos en su categoría de tecnología.

Previo a su última Venta Nocturna del año, la cadena mexicana reveló en su página web oficial las ofertas que tendrá disponibles este fin de semana, no obstante, algunas de ellas tendrán la duración de un día, ¡por lo que debes alistarte desde este momento si deseas aprovechar la celebración comercial!

Black Friday 2026 en Liverpool: horarios y fecha límite de los descuentos

A diferencia de algunos establecimientos que únicamente ofrecerán ofertas durante la celebración del también llamado Viernes Negro, Liverpool ampliará la campaña de descuentos en todas sus sucursales del país, iniciando el viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, así es, ¡un fin de semana completo!

Esta medida se realiza con el propósito de unir las ofertas del evento comercial posterior al Thanksgiving con el Cyber Monday, día de descuentos que destaca particularmente en categorías como electrónica, computación, tecnología y otros productos disponibles en línea.

Según lo señala la cadena mexicana de tiendas departamentales, el horario programado para esta racha de promociones exclusivas es el siguiente:

Sucursales físicas: 11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (27-30 de noviembre de 2026).

11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (27-30 de noviembre de 2026). App Liverpool Pocket y página web: La venta en línea y aplicación móvil estará disponible durante todo el día y noche, es decir, a partir de la primera hora de este viernes hasta la última hora del lunes.

Principales ofertas de Black Friday 2026 en Liverpool: tecnología, moda y accesorios

Las promociones de la edición Black Friday 2026 ya están disponibles en la página en línea de Liverpool y la aplicación Liverpool Pocket, por lo que se recomienda a las personas interesadas revisar el catálogo y confirmar la disponibilidad tanto del artículo deseado como del descuento, ya que algunos elementos están etiquetados con la leyenda “sólo hoy”.

Fuera de este detalle, la gama de ofertas que Liverpool ofrece abarca todo tipo de categorías, entre las que destacan:

Tecnología.

Electrodomésticos.

Celulares, pantallas, cámaras.

Artículos coleccionables.

Moda.

Calzado.

Joyería.

En su sitio web, la tienda departamental exhibe ofertas de 40% en pantallas, mientras que las personas fanáticas de los videojuegos pueden acceder a un equipo gamer de hasta el 50% de descuento.

En caso de que seas cliente frecuente, Liverpool sugiere utilizar la tarjeta Liverpool o Liverpool VISA, las cuales brindan beneficios extras. Sin embargo, no es el único tipo de pago aceptado, ya que la tienda aceptará efectivo y tarjetas de crédito o débito de cualquier institución bancaria.