Tierra de Yari presenta "Joyas Prestadas" Foto: Fernando Huacuz

La Navidad también se reconoce por sus sabores: los romeritos, el bacalao a la vizcaína, la pierna mechada y esa ensalada de manzana que suele ocupar un lugar especial en las mesas mexicanas. Con esa memoria gastronómica como punto de partida, el restaurante Tierra de Iyari, ubicado en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, presentó “Joyas Prestadas”, un menú decembrino que recupera recetas tradicionales y las lleva a una propuesta para disfrutar en el restaurante o compartir en casa.

Bajo la dirección de la chef Mariana Berg, la experiencia estará disponible durante la temporada navideña y hasta el 2 de enero de 2027. Además de probar los platillos en el establecimiento, los comensales pueden solicitar los guisados por kilo, entregados en ollas de barro, para llevarlos a reuniones familiares, posadas y cenas de fin de año.

Tierra de Yari presenta "Joyas Prestadas" Foto: Fernando Huacuz

La propuesta parte de una idea sencilla: muchas de las recetas que forman parte de la cocina mexicana no pertenecen a una sola persona, sino que se transmiten entre generaciones. Son preparaciones que conservan recuerdos de madres, padres, abuelas y abuelos, y que siguen vigentes cada vez que alguien vuelve a cocinar esos platillos.

“Para mí, la cocina mexicana es memoria, identidad y amor transmitido de generación en generación. Las recetas son joyas prestadas”, comparte Mariana Berg al explicar el concepto detrás de esta propuesta.

¿Qué incluye el menú navideño Joyas Prestadas?

La propuesta reúne seis preparaciones que evocan los sabores habituales de las fiestas decembrinas, pero que incorporan el sello culinario de Tierra de Iyari y el uso de ingredientes de origen.

Uno de los protagonistas son los romeritos de chinampa en mole madre con tortitas de camarón. La preparación combina los romeritos cocidos en caldo de verduras con un mole suave de pepita y jitomate, acompañado de tortitas de camarón. Se trata de una versión que retoma uno de los platillos más reconocibles de la Navidad mexicana.

Tierra de Yari presenta "Joyas Prestadas" Foto: Fernando Huacuz

También está el bacalao a la vizcaína, una receta que requiere tiempo y paciencia. El pescado se remoja, se desmenuza y se cocina lentamente con aceite de oliva, jitomate, cebolla, ajo, pimientos, aceitunas, alcaparras, papa y zanahoria. Su presencia en las mesas mexicanas responde a una historia de intercambio gastronómico que convirtió esta preparación en un clásico de las celebraciones de diciembre.

Para quienes prefieren las carnes, el menú incorpora lomo de cerdo mechado y adobado, relleno de zanahoria, pasas y almendras, con una preparación de chiles secos, especias y vinagre. A esta alternativa se suma la pierna de cerdo mechada y enchilada, que se marina con frutas secas y almendras antes de cocinarse lentamente con un adobo de chiles y especias.

Otra de las opciones es la pechuga de guajolote con salsa dulce de durazno a la canela, una combinación que busca equilibrar el sabor de la carne con la fruta y las especias.

Tierra de Iyari presenta "Joyas Prestadas" Foto: Fernando Huacuz

El recorrido gastronómico termina con una ensalada de manzana criolla, preparada con apio, pasas, nuez y crema ligera. Aunque es una receta habitual en las cenas navideñas, su presencia en el menú mantiene la intención de recuperar los sabores familiares sin dejar de lado los ingredientes de origen.

¿Se puede pedir el menú por kilo para Navidad?

Una de las alternativas de “Joyas Prestadas” es que los platillos no se limitan al consumo dentro del restaurante. Los guisados también pueden solicitarse por kilo para llevar a casa y compartir durante las celebraciones.

Los pedidos se entregan en ollas de barro, un detalle que busca conservar el calor de los alimentos y reconocer el trabajo artesanal mexicano. Esta modalidad puede resultar una opción para quienes desean incorporar preparaciones tradicionales a sus cenas navideñas o posadas sin tener que elaborar cada platillo desde cero.

Tierra de Yari presenta "Joyas Prestadas" Foto: Fernando Huacuz

Además, Tierra de Iyari cuenta con una propuesta independiente por encargo que permite complementar las reuniones con otros alimentos, como pavos rellenos, pastas, cremas, guarniciones y repostería. Estos productos se solicitan a través de sus redes sociales.

¿Dónde está Tierra de Iyari y cuáles son sus horarios en diciembre?

El restaurante se encuentra en Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, dentro del Centro Cultural Universitario, a un costado de la Sala Nezahualcóyotl y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

Para quienes planean visitarlo durante las vacaciones universitarias, el establecimiento anunció horarios especiales:

Hasta el 11 de diciembre de 2026: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas. Del 12 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027: lunes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas.

lunes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas. Días de cierre: 24, 25, 30 y 31 de diciembre.

24, 25, 30 y 31 de diciembre. A partir del 4 de enero de 2027: regresa a su horario habitual.

Durante el periodo vacacional de la UNAM, el acceso al Centro Cultural Universitario estará habilitado por la entrada vehicular y peatonal de Avenida del Imán, así como por el acceso peatonal de la estación del Metrobús Centro Cultural Universitario.

Tierra de Yari presenta "Joyas Prestadas" Foto: Fernando Huacuz

Tierra de Iyari: cocina mexicana, memoria y territorio

La propuesta navideña también permite conocer el concepto gastronómico que sostiene al restaurante. Tierra de Iyari se presenta como un espacio dedicado a la preservación y difusión de la cocina mexicana tradicional, con una visión que relaciona los alimentos con su origen, las comunidades productoras y el patrimonio biocultural del país.

Su nombre proviene del vocablo huichol y se relaciona con los significados de “corazón” y “fuerza espiritual”. Esta identidad acompaña un proyecto que busca reconocer el valor de los ingredientes mexicanos y de las personas que participan en su producción.

Tierra de Yari presenta "Joyas Prestadas" Foto: Fernando Huacuz

Entre sus iniciativas se encuentran los vínculos con productores locales de zonas como Milpa Alta y el Ajusco, así como el impulso a la conservación de variedades nativas de maíz criollo. El restaurante también refiere colaboraciones con organizaciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Fundación Semillas de Vida.

Con “Joyas Prestadas”, esa visión llega a las celebraciones decembrinas a través de recetas que forman parte de la memoria culinaria de muchas familias. Más que presentar una carta completamente nueva, la propuesta recupera preparaciones conocidas y las coloca nuevamente en el centro de la mesa.

Porque, en una temporada en la que compartir los alimentos también significa reunirse y recordar, mantener vivas las recetas familiares es otra manera de celebrar la Navidad.