Números ganadores del Chispazo Clásico 12398: resultados del sorteo del 26 de noviembre La Lotería Nacional de México anunció los números ganadores del Chispazo Clásico este jueves 26 de noviembre. (Lotería Nacional)

Este jueves 26 de noviembre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12398. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.

Chispazo se juega todos los días en dos diferentes horarios: 15:00 y 21:00 horas.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12398?

La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12398 de este jueves 26 de noviembre es la siguiente:

01 03 17 26 28

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Revisa la mascarilla completa de resultados a partir de las 08:00 h del día siguiente.

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Premio acumulado del Chispazo Clásico 12398

El sorteo 12398, tuvo un total de 50,347 personas ganadoras con un premio acumulado a repartir de $1,357,738.03 pesos.

El primer lugar con 5 números acertados tiene un premio individual de $51,179.99 pesos y un total de 6 ganadores.

con 5 números acertados tiene un premio individual de $51,179.99 pesos y un total de 6 ganadores. El segundo lugar con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,030.59 pesos y un total de 281 ganadores.

con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,030.59 pesos y un total de 281 ganadores. El tercer lugar con 3 números acertados tiene un premio individual de $54.83 pesos y un total de 5,810 ganadores.

con 3 números acertados tiene un premio individual de $54.83 pesos y un total de 5,810 ganadores. El cuarto lugar con 2 números acertados tiene un premio individual de $10 pesos y un total de 44,250 ganadores.

Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:

Hasta $9,999.99 pesos . En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.

. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado. A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.

También puedes retiras los precios en las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, aplica para cualquier monto ganado.

¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?

Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No existe una cantidad mínima para el premio, ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.

Los resultados pueden ser consultados a través de:

Página web oficial.

Redes sociales y transmisión en vivo.

Puntos de venta de agentes autorizados.

¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?

Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.

La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.