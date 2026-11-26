Este jueves 26 de noviembre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12398. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.
Chispazo se juega todos los días en dos diferentes horarios: 15:00 y 21:00 horas.
¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12398?
La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12398 de este jueves 26 de noviembre es la siguiente:
01 03 17 26 28
Consulta los resultados de nuestros sorteos nocturnos:#ChispazoClásico⭐ | #TrisClásico | #GanaGato😺— Lotería Nacional (@lotenal) November 27, 2026
Revisa la mascarilla completa de resultados a partir de las 08:00 h del día siguiente.
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Premio acumulado del Chispazo Clásico 12398
El sorteo 12398, tuvo un total de 50,347 personas ganadoras con un premio acumulado a repartir de $1,357,738.03 pesos.
- El primer lugar con 5 números acertados tiene un premio individual de $51,179.99 pesos y un total de 6 ganadores.
- El segundo lugar con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,030.59 pesos y un total de 281 ganadores.
- El tercer lugar con 3 números acertados tiene un premio individual de $54.83 pesos y un total de 5,810 ganadores.
- El cuarto lugar con 2 números acertados tiene un premio individual de $10 pesos y un total de 44,250 ganadores.
Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:
- Hasta $9,999.99 pesos. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.
- A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.
También puedes retiras los precios en las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, aplica para cualquier monto ganado.
¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?
Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No existe una cantidad mínima para el premio, ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.
Los resultados pueden ser consultados a través de:
- Página web oficial.
- Redes sociales y transmisión en vivo.
- Puntos de venta de agentes autorizados.
¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?
Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.
La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.