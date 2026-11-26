Panadería Una parte vital del ADN de esta panadería es una filosofía que pone a las personas en el centro de la conversación. (Especial)

Todos los trabajos invariablemente implican estrés. Sin embargo, los trabajos en restaurantes parecen tener una capa adicional de presión que sólo los que trabajan ahí conocen. Implica jornadas largas, desgaste físico, presión constante y poco espacio para desconectarse.

¿Por qué descansar también provoca hornear mejor?

Por eso, cuando una panadería decide hacer las cosas de otra manera, la innovación no necesariamente comienza con una receta, sino con una pregunta: ¿cómo construir un buen lugar para trabajar?

En Green Rhino, la panadería fundada por Richard Hart en la colonia Roma, la excelencia no se limita a los ingredientes y el producto final que llega a la mesa.

Una parte vital del ADN de esta panadería es una filosofía que pone a las personas en el centro de la conversación. Una que cuida tanto el producto final como a las personas que lo elaboran.

Una cocina que también piensa en su equipo

Después de trabajar en distintas cocinas alrededor del mundo, Richard Hart conoce de primera mano las exigencias de la gastronomía profesional.

Sabe que detrás de una buena cocina hay horas de trabajo físico, concentración y coordinación, pero también que las condiciones laborales pueden marcar una diferencia profunda en la vida de quienes forman parte de ella.

Esa experiencia ha influido en la manera en que Green Rhino organiza sus jornadas y entiende las responsabilidades de un empleador.

El proyecto apuesta por ofrecer buenas prestaciones, horarios flexibles y una estructura en la que todos los integrantes del equipo descansan dos días a la semana, una práctica poco habitual en una industria donde trabajar durante fines de semana y acumular jornadas extensas suele formar parte de la rutina.

La intención no es sólo hacer más llevadera la jornada, sino reconocer que las personas tienen una vida fuera de la cocina. Descansar, convivir con la familia, irse de vacaciones y atender intereses personales son necesidades que no deberían desaparecer al ponerse un delantal.

Del trabajo bajo presión a la colaboración

La diferencia también se percibe en las relaciones cotidianas. Al conversar con integrantes del equipo, aparece una idea recurrente: el ambiente laboral se caracteriza por la cooperación mutua y la tranquilidad, en contraste con las dinámicas de competitividad y estrés que suelen abundar en otras cocinas profesionales.

Además, una cultura de trabajo más humana permite que la creatividad encuentre espacio.

Cuando las personas pueden aportar ideas, aprender de sus compañeros y sentirse parte de un proyecto, el resultado (en este caso, la producción de Green Rhino) suele ser mucho más rico y bien elaborado. En palabras de Richard Hart, “puede sonar trillado, pero genuinamente hacemos las cosas con amor”.

Green Rhino ha desarrollado una propuesta que combina la búsqueda de excelencia en la panadería con una reflexión sobre cómo debería funcionar una cocina contemporánea. La calidad de los alimentos importa, pero también las condiciones en las que se producen