Smirnoff Esta es la primera vez que Smirnoff tiene una activación de responsabilidad social en Corona Capital. (Especial)

El Corona Capital 2026 tuvo diversas activaciones, una de ellas fomentó el consumo responsable entre los jóvenes y se trató de ‘Atínale al Mito’, la cual fue única en su tipo.

¿Qué es ‘Atínale al mito’?

La activación ‘Atínale al mito’ de Smirnoff tenía como objetivo la promoción del consumo responsable de bebidas con alcohol, específicamente, la prevención de la conducción bajo los efectos de este y bajo el lema, ‘Don´t drink and drive’, uno de los pilares del consumo responsable.

Esta activación se realizó a través de un juego en equipos de tres concursantes, donde los participantes lanzaban costales a un tablero con hoyos que tiene distinta puntuación.

Así, cada acierto les da derecho a responder si una afirmación “cierta o falsa” sobre mitos en torno a las bebidas con alcohol.

¿Cómo se jugó ‘Atínale al mito’ en el Corona Capital?

Él juego tiene dos pares de rondas, una sobrio y otra ‘bajo los efectos del alcohol’ (simulada), donde los participantes tiran con lentes que simulan los efectos de las bebidas con alcohol en la percepción visual, el cálculo de distancias y la coordinación.

Al final, el que junte más puntos gana. El contraste entre tirar con y sin lentes convierte la información en una experiencia vivida.

La persona comprueba por sí misma que el alcohol altera sus capacidades, aunque no lo note. Al final, el host/ animador conecta esa vivencia con el mensaje central de la campaña: “Si vas a beber, no manejes. Dale las llaves a alguien más”.

Esta es la primera vez que Smirnoff tiene una activación de responsabilidad social en Corona Capital, por lo que los ganadores de cada dinámica recibía merchandising y otros detalles de la marca.

De esta forma, el Corona Capital y las marcas que lo rodean tienen activaciones de responsabilidad social, donde el principal motivo es moderar las bebidas alcohólicas en un festival de música.