Diciembre es el mes para compartir, regalar y disfrutar del tiempo con amigos y familiares, pero también se convierte en una etapa clave donde el gasto se dispara. Las reuniones, el entretenimiento, el ocio y la compra de bebidas, alimentos, regalos o hasta nueva decoración y mantelería para poner el hogar ad hoc con la temporada suelen detonar adquisiciones de última hora que, sin control financiero exacto, comprometen el presupuesto de los primeros meses del año.

El dinamismo del consumo en estas fechas es alto: de acuerdo con el Consumer Pulse octubre-diciembre 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 78% de los consumidores planea realizar compras para Navidad y 72% para las celebraciones de fin de año, destacando categorías como moda, belleza, cuidado personal, alimentos y bebidas.

Sin embargo, el impacto de estos gastos no termina con las campanadas de Año Nuevo, ya que una compra diferida o un viaje financiado pueden seguir presionando la cartera en febrero o marzo.

De acuerdo con expertos de Duxi Finanzas para evitar la llamada “cuesta de enero”, sugieren hacerse una pregunta obligada antes de pasar la tarjeta: ¿esta compra seguirá teniendo valor para mí cuando llegue marzo?

Por ello, recomiendan aplicar cuatro reglas básicas:

Cuestiona cada gasto y reduce la presión social. Antes de pagar, vale la pena hacerse tres preguntas: ¿realmente necesito o valoro esta compra?, ¿qué tendría que posponer para pagarla? y, si seguiré pagándola dentro de tres o seis meses, ¿seguirá teniendo valor para mí? Estas preguntas no buscan eliminar los gastos que generan satisfacción, sino ayudar a decidir cuáles merecen ocupar un lugar en el presupuesto.

Protege enero antes de gastar en diciembre. Antes de destinar el aguinaldo o los ingresos extras a los festejos, es indispensable calcular los gastos de vivienda, alimentación, transporte, servicios, salud y deudas. Según una encuesta de Research Land indica que apenas el 34% de quienes conservaron parte de sus aguinaldo lo reservaron para los gastos de inicio de año.

Si administras un negocio, calcula el retorno del dinero, hay que estimar cuándo se recuperará ese capital y qué pasaría si las ventas tardan más de lo previsto, evitando quedarse sin liquidez.

Si recurres a financiamiento, evalúa e infórmate si un préstamo es necesario para cubrir un imprevisto. De optar por un crédito es fundamental revisar el Costo Anual Total (CAT), la tasa de interés, comisiones y las penalizaciones por atraso.

Adoptar estas medidas permite disfrutar de las celebraciones decembrinas con tranquilidad.