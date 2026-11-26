¿Los propietarios de Macy’s murieron juntos en el Titanic? Historia de la tienda creadora del desfile Isidor e Ida Straus murieron en el hundimiento del Titanic el 12 de abril de 1912. (Wikipedia)

Detrás de una de las festividades más importantes de Estados Unidos como lo es el Día de Acción de Gracias y su desfile en Nueva York, existe una historia detrás sobre la muerte de uno de los copropietarios de la cadena de almacenas Mcy’s, compañía encargada de la organización del desfile.

Este año, el desfile de Thanksgiving fue reprogramada para el día sábado 28 de noviembre a las 8:30 horas por condiciones meteorológicas pronosticadas para este jueves 26.

Macy’s: historia de los organizadores del desfile de Thanksgiving en Nueva York

La gran compañía de grandes almacenes en Estados Unidos nació un 28 de octubre de 1858, en la Ciudad de Nueva York, cuando Rowland Hussey Macy abrió la primer tienda en la calle 14 de la Sexta Avenida. Generó $11 dólares en su primer día de operación, lo que equivalen a $452.76 dólares en 2026.

Macy’s innovó la manera de comprar con prácticas que prevalecen en la actualidad, como: establecimiento de precio fijo sin subastas o regateos, exigiendo un pago completo e inmediato; popularización de cifras no redondas; publicidad con precio en periódicos y devoluciones a clientes si este no estaba satisfecho.

En noviembre de 1902, abrió su tienda insignia de 11 pisos en Herald Square, en la calle 34 y Broadway, convirtiéndose en un referente emblemático del estado de Nueva York. El inmueble se convirtió en la tienda principal a cargo de los hermanos Isidor y Nathaniel Sraus. La estructura del edificio posteriormente fue ampliada en diferentes etapas hasta alcanzar su altura actual.

El desfile del Día de Acción de Gracias comenzó en el año de 1924, que contó con una asistencia aproximada de 250,000 asistentes. Fue creado por los empleados de la tienda departamental para impulsar las ventas navideñas y atraer público a su tienda de Herald Square.

Titanic: el accidente que los dejó sin uno de sus copropietarios

Isidor Straus, quien manejaba el almacén de Herald Square, murió en el hundimiento del RMS Titacnc el 15 de abril de 1912 donde también viaja Ida Straus, su esposa.

En primera instancia, Isidor decidió no subir a los botes salvavidas y dar prioridad a las mujeres y niños que iba abordo, lo que provocó que su esposa decidiera no subir a los botes para quedarse con él.

Esta historia inspiró la escena de la película ‘Titanic’ de dos personas mayores permanecen abrazadas en la cama de su camarote, mientras el agua sube.

La muerte de su hermano y su cuñada provocó que Nathaniel comenzara a invertir en iniciativas de ayuda y salud en Israel, lugar que fundó una ciudad en su nombre conocida como Netanya.