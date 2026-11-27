GTA VI La casa que inspiró la primera propiedad del juego de Rockstar está a la venta (Rockstar Games)

Una supuesta casa que sirvió de inspiración para Grand Theft Auto VI está a la venta. El inmueble está siendo ofertado por casi un millón de dólares.

¿Cuál es la casa real que supuestamente inspiró GTA 6 y a cuánto la están vendiendo?

La casa del videojuego se encuentra en el condado de Key Lento, una versión ficticia de Cayo Largo, al sur de Florida. Se trata de un pequeño lugar frente al mar que uno de los protagonistas, Jason Duval, reside sin costo, bajo la condición de que lleve a cabo trabajos para el mafioso Brian Heder, mientras espera a que Lucia Caminos salga de prisión.

Es la primera casa de seguridad que adquieres en el juego y, al ser una residencia de soltero para Jason, sólo cuenta con una habitación y se encuentra en muy malas condiciones, con un techo por el que se filtra el agua.

Un agente inmobiliario llamado Jordan Moc publicó en su listado de inmuebles una casa similar a la del juego que promociona como la inspiración de la casa en la que reside Jason durante el primer capítulo. En las fotos, se observa una casa de arquitectura popular, construida sobre pilotes y color azul similar a la del juego. A diferencia de la de GTA VI, esta no cuenta con fugas en el techo y tiene un total de dos recámaras. Actualmente, tiene como un precio de venta de 750 mil dólares.

You can now buy the Florida home reportedly believed to have inspired Jason’s house in 'GTA VI'. The property has officially hit the market with an asking price of $739,000. https://t.co/IsZVe2f22R — Complex (@Complex) November 26, 2026

Fanáticos del juego han bromeado en línea acerca del listado de bienes raíces, preguntando si se puede pagar a través de BuckMe, el sistema bancario del juego, y si la propiedad viene incluida con la vecina del juego, Mandy.

Muchos de los juegos de la franquicia han tomado inspiración de lugares emblemáticos de las ciudades que parodian. El nuevo, con su mayor enfoque en el detalle, no es una excepción y en él se ven replicados desde zonas enteras como Miami Beach (Vice Beach en el juego) hasta establecimientos como el club nocturno E11EVEN (NINE1NINE en el juego). Cabe destacar que Rockstar Games, los desarrolladores del juego, no ha confirmado que este inmueble haya sido la inspiración directa para la casa del juego.