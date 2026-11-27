Black Friday McDonald's Sólo este viernes 27 de noviembre podrás aprovechar la promoción de una hamburguesa con queso a sólo 29 pesos.

Este viernes 27 de noviembre se celebra el Black Friday en México con múltiples marcas y establecimientos lanzando ofertas y descuentos. Ahora, McDonald’s se suma a esta fiebre lanzando una oportunidad de comprar una hamburguesa por menos de 30 pesos. Esta promoción estará disponible únicamente por tiempo limitado y te decimos cómo puedes obtenerla.

Hamburguesa de McDonald’s a 29 pesos este Black Friday

Luego de anunciar su menú especial con temática de El Grinch, la popular cadena de comida rápida informó que para el día de hoy tendrán una oferta especial de Black Friday, que consiste en una hamburguesa con queso sencilla a sólo 29 pesos, una oportunidad para disfrutar un snack en este cierre de semana y si el bolsillo empieza a sentirse un poco apretado por la quincena larga de tres fines de semana

Viernes de pedir tu Hamburguesa con Queso a solo $29 en tu McDonald's favorito 🍔 ¡Solo este 27 de noviembre en el Black Friday! https://t.co/qHs69RVXPv — McDonald's México (@McDonaldsMexico) November 25, 2026

Pero si una hamburguesa no es suficiente para saciar tu hambre, o lo que quieres es compartir con alguien más, también se encuentra vigente otra promoción que consiste en llevarte dos hamburguesas, unas papas y refresco mediano por sólo 99 pesos. Esta promoción estará disponible hasta el lunes 30 de noviembre, por lo que tendrás algunos días más para disfrutarlas.

¿Cómo y dónde conseguir las hamburgesas a 29 pesos de McDonald’s por Black Friday?

La promoción está disponible en todas las sucursales de las tiendas de McDonald’s, así como desde la aplicación móvil, donde además puedes acumular puntos para obtener futuras recompensas y promociones de la marca.

Para esto, tendrás que acceder a la app e ir a la promoción de hamburguesa por 29 pesos. Ahí, obtendrás un código QR que te permitirá y mostrarlo en tu sucursal favorita o más cercana para recibir la oferta.