Cada día es más común que las apps dejen de funcionar en los dispositivos que han dejado de actualizarse y este será el caso para algunos de los usuarios de iPhone. En esta ocasión, WhatsApp ha anunciado que a partir del 30 de noviembre no permitirá su funcionamiento en teléfonos que no cuenten con las actualizaciones necesarias de su sistema iOS.
¿En qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp?
De acuerdo a la app de mensajería, WhatsApp solo funcionará en teléfonos iPhone que tengan el sistema iOS 15.5 o versiones posteriores, por lo que aquellos que no hayan recibido más actualizaciones ya no podrán utilizar esta app a partir del lunes 30 de noviembre.
Los iPhone que dejarán de enviar mensajes o abrir sus chats serán los siguientes dispositivos:
- iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 5s.
- iPhone 6 y iPhone 6 Plus.
- Todos los modelos anteriores a estos.
Por lo que los nuevos requerimientos que está pidiendo WhatsApp realmente no afectarán a muchos usuarios, ya que se tratan de dispositivos muy antiguos y que han dejado de recibir actualizaciones en sus sistemas.
Esta medida también ya se había tomado para usuarios de sistema Android desde el pasado 8 de septiembre; para ellos WhatsApp solo funcionará con Android 6.0 o posterior a esa versión.
¿Por qué dejará de funcionar WhatsApp?
WhatsApp toma estas medidas debido a que su aplicación deja de ser compatible con los sistemas que no han sido actualizados. Esta compatibilidad no responde necesariamente a una marca o modelo, sino a la versión del sistema operativo que tenga el dispositivo.
No obstante, los años en los que cada dispositivo obtendrá actualizaciones sí dependen de cada compañía, aunque actualmente se da un aproximado de 5 años en los que los teléfonos podrán tener los sistemas operativos más recientes.