Light a Paw El sitio virtual interactivo ya cuenta con más de 54,000 altares de mascotas que cualquier persona puede visitar.

Este 2026, los altares de mascotas se convirtieron en una sensación de redes sociales durante la temporada de Día de Muertos, lo que generó tanto debates como empatía entre personas de diversas partes del mundo que colocaron una ofrenda a sus fieles compañeros que partieron de su lado.

A pesar de la controversia, el impacto de la costumbre resonó en regiones extranjeras y unió al mundo bajo el mismo sentimiento: los animales de compañía también merecen un rincón de homenaje y memoria, ¿y qué mejor que un espacio que perdurará más allá de la naturaleza efímera de lo físico?

Te contamos sobre ‘Light a Paw’, un sitio web interactivo que ya cuenta con más de 54,000 altares de mascotas que cualquier persona puede visitar, encender una vela por ellos e incluso dejar obsequios virtuales como flores o juguetes, además de poder crear tu propio homenaje a tus compañeros ‘peluditos’ que ya no están.

‘Light a Paw’, el sitio para honrar a tu mascota: ¿qué es y quién lo creó?

Este emotivo proyecto surgió como una iniciativa personal del usuario Mr. ChanChan en redes sociales, quien deseaba rendir homenaje a su perrita Bella —fallecida a los 18 años—, y compartir su recuerdo con más personas.

“Le hice un rinconcito donde la vela nunca se apaga”, compartió el desarrollador web, invitando a más personas a la galería de mascotas fallecidas con el objetivo de otorgar un lugar para todas ellas, en el que pueden ser homenajeadas tanto por el dueño o dueña, como por personas desconocidas que encienden velas en su honor.

Mi perrita Bella se fue a los 18 años. Le hice un rinconcito donde la vela nunca se apaga. Hoy hay 54.000 mascotas de 132 países ahí, con velas de desconocidos 🕯️ ¿Perdiste a uno? Aquí tiene lugar. Gratis, sin registro, sin descargar nada. https://t.co/V0HlEZ64ZA https://t.co/LXVPDCkcit — Mr. ChanChan (@chanchan_mr) November 17, 2026

El sitio es mantenido desde Nueva Zelanda por una sola persona, con ayuda de la Inteligencia Artificial para escribir el código, no obstante, las fotografías, velas de homenaje y las historias en los diarios de cada altar, provienen de personas reales de más de 130 países.

Actualmente, la galería cuenta con aproximadamente 54,000 altares de mascotas que incluyen animales de compañía típicos como perros y gatos, no obstante, también existen altares para aves, hámsters y otros tipos de mascotas que iluminaron la vida de sus hogares y cuya memoria continúa brindando luz.

¿Cómo crear un altar para mi mascota en ‘Light a Paw’? Registro, precio y pasos a seguir

Al mismo tiempo que crece la popularidad de este sitio dedicado a las mascotas, también lo hace la incertidumbre de los y las internautas de todo el mundo: ¿tiene un precio?, ¿debo registrarme? y ¿cómo puedo crear mi propio homenaje...?

¡Que no cunda el pánico! En primer lugar, el desarrollador web de Light a Paw confirmó que el sitio es completamente gratuito y no requiere registro alguno, de la misma forma, detalló que tampoco es necesario descargar nada.

Otra de sus ventajas es que no hay anuncios, por lo que puedes recorrer el sitio interactivo en 3D con plena libertad. Entre sus diferentes pasillos, podrás acercarte a las fotografías de cada mascota, leer los diarios que ha escrito su dueño o dueña, y obsequiarle flores o encender velas virtuales como símbolo de compañía, homenaje y apoyo a la distancia.

Crea un altar para tu mascota en Light a Paw El sitio surge como una iniciativa personal del usuario Mr. ChanChan.

A su vez, podrás crear tu propio altar yendo a la opción “Añadir a mi mascota” que se muestra en la parte superior derecha de la página interactiva. Posteriormente, deberás llenar los datos solicitados como: nombre, tipo de mascota, bandera de tu país (también puedes ocultarla), fecha en que tu ‘peludito’ llegó a tu vida y día en el que se fue, y unas palabras de recuerdo.

Una vez que hayas creado el homenaje de tu mascota, podrás copiar la dirección de tu enlace generado y compartirlo en redes sociales para que más personas puedan obsequiar flores, regalos y encender velas en su honor.

“Es un sitio para visitar a quienes amamos, para cada compañero, de cualquier lugar...”, detalla el popular sitio.