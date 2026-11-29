Meryl Streep ante la ONU “Hasta una ardilla tiene más derechos que una mujer en Afganistán” (Redes Sociales / Pexels)

Ante la situación que enfrentan las mujeres afganas tras la prohibición de utilizar su propio nombre en documentos oficiales, siendo catalogadas bajo el apelativo genérico “bibi”, que significa “abuela”, o incluso referidas en algunos entornos con términos como “ganado”, la crisis de derechos humanos en el país asiático vuelve a dar la vuelta al mundo.

Desde agosto de 2021, cuando los talibanes retomaron el poder en Afganistán, los derechos de las mujeres han quedado reducidas al mínimo.

Ahora, el reconocimiento a su propia identidad desaparece en la provincia de Balkh, al norte del país, tras ordenarse la eliminación de sus nombres en registros administrativos y expedientes médicos. Ante este panorama en el que la libertad parece un privilegio inalcanzable, cobra nueva relevancia el contundente discurso que la actriz estadounidense Meryl Streep pronunció en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2024.

¿Qué dijo Meryl Streep sobre las mujeres afganas en la ONU?

En 2024, durante un evento paralelo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Meryl Streep alzó la voz por las mujeres afganas, quienes viven silenciadas por las severas restricciones impuestas por el régimen talibán.

En su intervención, la actriz hizo hincapié en que en el país asiático una ardilla tiene más derechos que una mujer afgana, dejando en claro la gravedad de la anulación civil y humana a la que han sido sometidas.

El acto fue organizado por Irlanda, Catar, Suiza, Indonesia y el Foro de Mujeres de Afganistán bajo el título La inclusión de las mujeres en el futuro de Afganistán. Al tomar la palabra, Streep insistió en que en Kabul las libertades existen para un gato, un pájaro o una ardilla, ya que los animales pueden tomar el sol, salir a la calle sin presión alguna o cantar libremente (como las aves) o correr, acciones que hoy están completamente prohibidas para las mujeres en Afganistán.

No obstante, la protagonista de Mamma Mia! recordó que la historia del país no siempre fue así de restrictiva, señalando: “En 1971 me gradué en la universidad aquí en Nueva York, y ese año las mujeres en Suiza obtuvieron el derecho al voto. Las mujeres en Afganistán, por supuesto, habían disfrutado de ese derecho durante medio siglo”.

¿Por qué Meryl Streep intervino ante la ONU en 2024?

La participación de Meryl Streep respondió a la entrada en vigor, en agosto de 2024, de la denominada Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, normativa que continúa vigente bajo la interpretación más rigurosa de la ley islámica aplicada por los talibanes.

Dicha legislación obliga a las mujeres a cubrir por completo su rostro y cuerpo con un velo para evitar “causar tentación” y condena el sonido público de la voz femenina, incluyendo cantar, recitar o hablar frente a micrófonos, al considerarlo una falta contra la modestia.

A raíz de esta ley, mujeres y niñas permanecen confinadas en gran medida dentro de sus hogares, privadas de libertad de movimiento y sin acceso a la educación o al trabajo.