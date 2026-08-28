10 años de la muerte de Juan Gabriel: Desde el mito de que sigue con vida hasta himno del Mundial; ‘El Divo de Juárez’ sigue aquí una década después

Juan Gabriel El cantante murió el 28 de agosto de 2016. (cuartoscuro)

Se cumplen 10 años del fallecimiento de Juan Gabriel. El cantautor mexicano representó no sólo uno de los actos musicales más conocidos en la historia del país, sino también un símbolo de nuestra cultura y una inspiración para millones.

Juan Gabriel: A 10 años de su muerte

Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, Michoacán en 1950. Desde muy pequeño, su familia se mudó a Ciudad Juárez, donde empezó a desarrollar sus talentos musicales a los 13 años. Mucho fue el tiempo que pasó intentando firmar con disqueras en la Ciudad de México mientras vivía de manera precaria, sin ningún éxito. No sería sin embargo hasta los 21, cuando adoptó el nombre artístico Juan Gabriel (Juan en honor a Juan Contreras, un profesor que fue esencial en su instrucción, y Gabriel en honor a su padre) que El Divo de Juárez tendría éxito.

Con el lanzamiento de su álbum debut Mi alma joven... su carrera se disparó y durante las próximas tres décadas se convertiría en un referente cultural a lo largo del país. Juan Gabriel fue autor de más de 50 álbumes y vendió más de 150 millones de discos. Además fue el artista más prolífico de América Latina, componiendo más de 1,800 canciones. Algunos de sus éxitos musicales incluyen “Amor Eterno”,“Hasta Que Te Conocí”, “Abrázame Muy Fuerte”, “Así Fue”, “El Noa Noa”.

Falleció a los 66 años el 28 de agosto de 2016 en su hogar de Santa Mónica, California. Se presentó ante aficionados hasta los últimos meses de su muerte, durante su gira “México es Todo”. Su impacto fue internacional y le valió incluso una estrella en paseo de la fama de Hollywood. Su legado vive en la música de otros artistas que se inspiraron en él, como Rocío Dúrcal, Marc Anthony, Pedro Fernández; Luis Miguel y Gloria Trevi.

Tras su muerte, apareció el álbum póstumo Eterno, que reúne 20 canciones inéditas del cantautor. Algunos han hecho teorías —similares a aquellas de Michael Jackson o Elvis Presley— de que el cantante sigue vivo en París o algún otro lado. Lo que sabemos con certeza es que sus canciones continúan siendo escuchadas y su legado vive en el corazón de millones de mexicanos. Muestra de esto se dio durante el Mundial 2026, cuando su música sirvió de motor para dar esperanza a todos los aficionados de la selección.

A diez años de su muerte, se llevan a cabo varios tributos al cantante.

Juan Gabriel en Bellas Artes La presentación icónica del cantante estará en cines este fin de semana. (Netflix)

Exposiciones y conmemoraciones de Juan Gabriel

“Juan Gabriel: mi primer Bellas Artes” es un documental musical que reúne material nunca antes visto del concierto que Juan Gabriel llevó a cabo en Bellas Artes en 1990 para celebrar sus 40 años, acompañado de la orquesta sinfónica del recinto. El año pasado se proyectó este icónico concierto en el lugar donde se dio, pero si no tuviste la oportunidad de asistir ahora podrás verlo en salas de cine. Cinemex cuenta con varias funciones para el puedas disfrutar de la presentación más emblemática del país durante todo este fin de semana.

En el Museo del Chopo en la Ciudad de México, se presentó hasta el 23 de agosto una exposición que rendía tributo a JuanGa a través del arte que sobre él se ha hecho. También el pasado miércoles 26 de agosto, como parte de la noche de museos de la capital, Casa UC fue la sede del JuanGa Fest, donde fanáticos se reunieron a hacer a cantar los mayores éxitos de .

Hasta la Lotería Nacional se unió a celebrar al ícono musica con un cachito cuyo sorteo se realizará hoy y del cual el Premio Mayor es de 17 millones de pesos. Podemos seguir esperando que durante hoy y los siguientes días, muchos lugares se vistan de negro y dorado para rendir tributo al uno de los artistas más amados y recordados del México.