Atlas vs Pachuca: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO La liga MX

Partido Atlas vs Pachuca en vivo Especial

Mazatlán y Tijuana llegan al enfrentamiento tras su última participación en la Leagues Cup, ambos eliminados en la fase de grupos. Con condiciones similares en Liga MX —una victoria, un empate y una derrota—, este sábado 9 de agosto buscarán sumar tres puntos clave que les permitan escalar posiciones en la tabla del Apertura 2025. Los santos Cañoneros, con un buen ánimo doméstico, reciben a unos Xolos que desean aprovechar su historial reciente favorable.

¿A qué hora y en dónde será Atlas vs Pachuca?

El partido se disputará este sábado 9 de agosto, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa

¿En dónde ver (canal o plataforma) el partido?

Los fanáticos podrán seguir el duelo a través de Azteca 7, en televisión abierta, o mediante streaming en AztecaDeportes.com y la app oficial de TV Azteca. Otros canales disponibles incluyen FOX, además de servicios como Tubi y Caliente TV, ampliando las opciones para quienes buscan seguir la transmisión en vivo.

Posibles alineaciones de cada equipo

De acuerdo con la información disponible, las alineaciones tentativas son las siguientes:

Mazatlán FC

Portero : Gutiérrez

: Gutiérrez Defensas : Colula, Merolla, Almada, Herrera

: Colula, Merolla, Almada, Herrera Mediocampistas : Sierra, Torres, González, Benedetti, Hernández

: Sierra, Torres, González, Benedetti, Hernández Delantero: Gomes

¡Venga mis Cañoneros! A dejar todo por Mazatlán. pic.twitter.com/FAzpJVdtwx — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) August 9, 2025

Club Tijuana

Portero : Rodríguez

: Rodríguez Defensas : Fernández, Porozo, Bilbao, Ortiz

: Fernández, Porozo, Bilbao, Ortiz Mediocampistas : Gómez, Blanco, Boya, Mora

: Gómez, Blanco, Boya, Mora Delantero: Nicholson, Vitinho