Atlas vs Pachuca: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO La liga MX

Mazatlán y Tijuana llegan al enfrentamiento tras su última participación en la Leagues Cup, ambos eliminados en la fase de grupos. Con condiciones similares en Liga MX —una victoria, un empate y una derrota—, este sábado 9 de agosto buscarán sumar tres puntos clave que les permitan escalar posiciones en la tabla del Apertura 2025. Los santos Cañoneros, con un buen ánimo doméstico, reciben a unos Xolos que desean aprovechar su historial reciente favorable.
¿A qué hora y en dónde será Atlas vs Pachuca?
El partido se disputará este sábado 9 de agosto, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa
¿En dónde ver (canal o plataforma) el partido?
Los fanáticos podrán seguir el duelo a través de Azteca 7, en televisión abierta, o mediante streaming en AztecaDeportes.com y la app oficial de TV Azteca. Otros canales disponibles incluyen FOX, además de servicios como Tubi y Caliente TV, ampliando las opciones para quienes buscan seguir la transmisión en vivo.
Posibles alineaciones de cada equipo
De acuerdo con la información disponible, las alineaciones tentativas son las siguientes:
Mazatlán FC
- Portero: Gutiérrez
- Defensas: Colula, Merolla, Almada, Herrera
- Mediocampistas: Sierra, Torres, González, Benedetti, Hernández
- Delantero: Gomes
¡Venga mis Cañoneros! A dejar todo por Mazatlán. pic.twitter.com/FAzpJVdtwx— Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) August 9, 2025
Club Tijuana
- Portero: Rodríguez
- Defensas: Fernández, Porozo, Bilbao, Ortiz
- Mediocampistas: Gómez, Blanco, Boya, Mora
- Delantero: Nicholson, Vitinho
Listos los Perros Rojinegros para enfrentar mañana a Mazatlán 👊#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/uuV6VhBGB5— Xolos 🐕 (@Xolos) August 9, 2025