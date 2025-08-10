El Almería sorprende al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en amistoso de pretemporada

Resultado Final Almería vs Al-Nassr Especial

El Almería cerró su pretemporada con un triunfo de prestigio tras imponerse 3-2 al Al Nassr de Arabia Saudí, en un encuentro que marcó el debut del exjugador del FC Barcelona, Íñigo Martínez. A pesar del doblete de Cristiano Ronaldo, el equipo saudí no pudo mantener su racha ganadora en el verano.

El conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer “Rubi” mostró carácter desde el inicio y se adelantó en el marcador al minuto 6 gracias a Sergio Arribas. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, siempre protagonista, igualó el partido a los 17 minutos y puso en ventaja al Al Nassr al 39’ desde el punto de penalti, tras un error del portero Andrés Fernández.

La respuesta del equipo español fue inmediata. Solo cuatro minutos después, Adrián Embarba aprovechó un mal despeje del guardameta Nawaf Al Aqidi para empatar nuevamente el marcador. En la segunda mitad, con cambios masivos en ambos equipos, Embarba volvió a aparecer para firmar su doblete y sentenciar el 3-2 definitivo.

El debut de Íñigo Martínez con el Al Nassr coincidió con un partido intenso en el que también participaron figuras como Marcelo Brozovic, Sadio Mané y João Félix. Sin embargo, la falta de acierto en los minutos finales impidió a los saudíes rescatar el empate.

Con este resultado, el Almería cierra su preparación con confianza para encarar la temporada en busca del ascenso a Primera División, mientras que el Al Nassr deberá ajustar detalles antes de iniciar la liga saudí.