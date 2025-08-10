Iñigo Martínez se une al Al-Nassr y jugará junto a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí

El jugador se unirá a las filas del Al-Nassr junto a Cristiano Ronaldo El jugador Iñigo Martínez se unirá a las filas del Al-Nassr

El defensa español Iñigo Martínez ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Al-Nassr, equipo de la Saudi Pro League en el que compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo. El club saudí dio la bienvenida al exfutbolista del FC Barcelona con el mensaje “Nuestro nuevo guerrero con su armadura”, acompañado de una fotografía del jugador vistiendo por primera vez los colores amarillo y azul.

Su salida del Barcelona, confirmada el sábado, permitirá al conjunto culé liberar cerca de 14 millones de euros en su masa salarial, lo que facilitaría la inscripción del portero Joan García. Martínez llegó al Barça en 2023 y, tras un primer año marcado por lesiones, levantó los títulos de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España en su segunda temporada.

Formado en la Real Sociedad, el central debutó en 2011 y disputó 239 partidos antes de que el Athletic Club pagara en 2018 su cláusula de 32 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más costoso en la historia del club bilbaíno. Con el Athletic conquistó la Supercopa en 2021.

A sus 34 años, Iñigo Martínez es el cuarto fichaje del Al-Nassr para la próxima temporada, junto a Nader Al-Sharari, Abdulmalik Al-Jaber y João Félix. Su experiencia internacional refuerza las aspiraciones del equipo saudí de consolidarse como protagonista del fútbol mundial.

Con información de EFE.