Atlas vs América: Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Partido Atlas vs América Jornada 6 Liga MX Especial

El Estadio Jalisco se prepara para una noche intensa de futbol con el duelo entre Atlas y América de la Jornada 6, dos equipos con estilos distintos pero con la misma necesidad de sumar puntos en esta fase del torneo. La pasión rojinegra se enfrentará al poder ofensivo de las Águilas, en un choque que promete emociones fuertes y momentos de gran calidad futbolística.

El encuentro se da en un contexto clave para ambos, pues las jornadas comienzan a marcar diferencias en la tabla y ningún equipo puede darse el lujo de ceder terreno. La exigencia será máxima y tanto Atlas como América buscarán salir con el triunfo para fortalecer sus aspiraciones en la Liga MX.

¿Dónde y a qué hora juegan Atlas vs América?

El partido entre Atlas y América se disputará este domingo 24 de agosto de 2025 en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. El silbatazo inicial está programado para las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver la transmisión del partido?

El duelo será transmitido en televisión abierta por Azteca 7 y Canal 5, además de contar con señal de paga en TUDN y vía streaming a través de Vix Premium.

Posibles Alineaciones

Atlas

Camilo Vargas; Anderson Santamaría, Martín Nervo, José Abella; Edgar Zaldivar, Aldo Rocha, Brian Lozano; Mateo García, Jeremy Márquez, Jordy Caicedo.

América

Luis Malagón; Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Salvador Reyes; Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Diego Valdés, Alejandro Zendejas; Henry Martín.

¡Nos vemos en el Jalisco, Águilas! 🏟️🔜 pic.twitter.com/LmFxuphiGh — Club América (@ClubAmerica) August 24, 2025

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Atlas viene de empatar en la jornada 5 ante Santos Laguna en un duelo que dejó sensaciones encontradas: solidez defensiva pero poca efectividad al ataque. Los rojinegros suman hasta ahora resultados irregulares, aunque se mantienen en la pelea por puestos de media tabla.

América, por su parte, llega con gran motivación tras vencer a Necaxa en un partido en el que mostraron contundencia y orden. Las Águilas han recuperado a jugadores importantes y siguen perfilándose como uno de los favoritos para pelear el liderato general del torneo.