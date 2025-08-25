Washington extiende a Terry McLaurin por tres años

Terry McLaurin El número 17 lideró a los Commanders en yardas aéreas, recepciones y pases de anotación atrapados

Una de las negociaciones más intrigantes de esta parte final de la pretemporada llegó a su fin con la extensión de Terry McLaurin con los Washington Commanders. Unos días después de que el equipo de Dan Quinn canjeara a Brian Robinson Jr, el receptor abierto firmó un acuerdo por tres años más con la franquicia antiguamente conocida como los ‘Redskins’ a pesar de que él había solicitado formalmente su cambio a la directiva.

Terry McLaurin se queda en Washington

Tras varias semanas de negociaciones, los Commanders anunciaron que llegaron a un acuerdo de 96 millones de dólares por tres años con el receptor abierto. Esto significa un promedio de 32 millones por temporada cifra igual a la AJ Brown de los Philadelphia Eagles, quien es el sexto mejor pagado de la posición.

Commanders WR Terry McLaurin agrees to three-year extension worth $96M. (via @RapSheet) pic.twitter.com/bFJb3ZX6gd — NFL (@NFL) August 25, 2025

Durante esta temporada baja, otros jugadores de esta posición recibieron importantes extensiones como el caso de DK Metcalf con los Pittsburgh Steelers y Garret Wilson con los New York Jets.

El futuro de McLaurin estuvo “en el aire” durante este mes de agosto luego de que el mismo ‘Scarry Terry’ informara abiertamente que quería ser canjeado a otro equipo el jueves 31 de julio. Además, no se presentó a los campamentos de entrenamiento ni estuvo con el equipo durante los tres partidos de pretemporada, una táctica recurrente en jugadores que están buscando extensiones de contratos fuertes durante la temporada baja.

Hace tan sólo unos días, el pasado viernes 22 de agosto, los Commanders enviaron al corredor Brian Robinson Jr. a los San Francisco 49’ers a cambio de una selección de sexta ronda del draft 2026, lo que aumentó las especulaciones sobre si el equipo estaba dispuesto a dejar ir también a su receptor número 1.