Chivas vs Cruz Azul: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Cruz Azul vs Chivas en vivo Especial

¡Este sábado 30 de agosto, la Jornada 7 de la Liga MX nos trae un duelo imperdible! Las Chivas de Guadalajara reciben a Cruz Azul en el Estadio Akron, en un enfrentamiento que promete emociones, goles y mucha pasión. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla.

¿Quién se llevará la victoria? ¡No te lo puedes perder!

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el partido Chivas vs Cruz Azul? | Jornada 7

Ambos equipos están calentando motores para este encuentro que se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco, en punto de las 19:05 horas este sábado 30 de agosto.

En qué canal ver el Chivas vs Cruz Azul | Liga MX, Jornada 7

La transmisión de este partido estará disponible a través de Prime Video.

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 6?

Chivas

El equipo tapatío se encuentra en la posición 16 de la tabla con 4 puntos. Vienen de un empate 3-3 contra Xolos en la jornada pasada. Gabriel Milito buscará mejorar el rendimiento del equipo y sumar tres puntos vitales en casa.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDO! ¡HOY JUEGAN LAS CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA! ⚪️🔴



🙌🏻 ¡UNIDOS EN CASA POR ESE TRIUNFO! ¡MÁS DE 4️⃣0️⃣ MILLONES DE ROJIBLANCOS CON USTEDES! 🔥#MuchoChivas 🤍 pic.twitter.com/Ij0crksgBS — CHIVAS (@Chivas) August 30, 2025

Cruz Azul

La Máquina Cementera llega en un buen momento, ubicándose en el tercer lugar con 14 puntos. En la jornada anterior, vencieron 1-0 a Toluca, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Nicolás Larcamón tiene al equipo bien trabajado y motivado.

CUATRO POR DOS, VICTORIA DE LA MÁQUINA SUB21 🔥💙🚂



Amaury Morales, Jared Valdivia, Alex Gutiérrez y un autogol de los locales.



VAMOOOOOOOOOS. 💙 pic.twitter.com/qMArgM1QVW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 30, 2025



