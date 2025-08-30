Deportes

Las Chivas ‘rayadas’ y la ‘Máquina cementera’ se enfrentarán en duelo este sábado en punto de las 19:05 horas para escalar posiciones en la tabla

Chivas vs Cruz Azul: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Por Fernando Huacuz
Partido Cruz Azul vs Chivas en vivo
Partido Cruz Azul vs Chivas en vivo Especial

¡Este sábado 30 de agosto, la Jornada 7 de la Liga MX nos trae un duelo imperdible! Las Chivas de Guadalajara reciben a Cruz Azul en el Estadio Akron, en un enfrentamiento que promete emociones, goles y mucha pasión. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla.

¿Quién se llevará la victoria? ¡No te lo puedes perder!

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el partido Chivas vs Cruz Azul? | Jornada 7

Ambos equipos están calentando motores para este encuentro que se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco, en punto de las 19:05 horas este sábado 30 de agosto.

En qué canal ver el Chivas vs Cruz Azul | Liga MX, Jornada 7

La transmisión de este partido estará disponible a través de Prime Video.

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 6?

Chivas

El equipo tapatío se encuentra en la posición 16 de la tabla con 4 puntos. Vienen de un empate 3-3 contra Xolos en la jornada pasada. Gabriel Milito buscará mejorar el rendimiento del equipo y sumar tres puntos vitales en casa.

Cruz Azul

La Máquina Cementera llega en un buen momento, ubicándose en el tercer lugar con 14 puntos. En la jornada anterior, vencieron 1-0 a Toluca, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Nicolás Larcamón tiene al equipo bien trabajado y motivado.


