Tijuana vs Necaxa: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tijuana vs Necaxa partido en vivo Especial

Este domingo 31 de agosto, el Estadio Caliente será el escenario de un duelo clave en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. Los Xolos de Tijuana recibirán a los Rayos del Necaxa en un enfrentamiento que promete emociones y definirá el rumbo de ambos equipos en el torneo.

En Crónica te revelamos todos los detalles para no perderte el minuto a minuto de este emocionante encuentro donde ambos equipos competirán por ascender en la tabla de posiciones del Apertura 2025-

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el partido Tijuana vs Necaxa?

Este encuentro cerrará la actividad dominical de la jornada 7 del Apertura 2025, este domingo 31 de agosto en el Estadio Caliente, en Tijuana, en punto de las 21:00 horas.

¿En qué canal ver el partido Tijuana vs Necaxa?

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de las siguientes plataformas: Caliente TV y Tubi.

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 7?

Tijuana

Vienen de un empate 3-3 ante Chivas, mostrando una ofensiva sólida pero con algunas dudas en defensa. Buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes.

El XI Xoloitzcuintle que salta a la cancha para enfrentar a Necaxa



¡Vamos Perros! ❤️🖤#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/LSKwMbGbjI — Xolos 🐕 (@Xolos) September 1, 2025

Necaxa

Llegan tras una derrota 3-0 contra Monterrey, por lo que este partido es crucial para recuperar confianza y mejorar su posición en la tabla.

Ambos equipos necesitan la victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.