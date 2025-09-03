¿Cómo y dónde comprar boletos para el Mundial FIFA 2026?: Instructivo para adquirir entradas

Boletos para el Mundial FIFA 2026 La FIFA tendrá múltiples fases para adquirir entradas en todas las sedes de la próxima Copa del Mundo.

Este 2026, la primera Copa del Mundo de la FIFA organizada por tres países diferentes se realizará en México, Canadá y Estados Unidos. A falta de menos de un año, el máximo organismo del futbol ya ha dado a conocer que la Ciudad de México será la sede inaugural del torneo y ha anunciado a la afición cómo podrán adquirir entradas para disfrutar de los máximos exponente internacionales de este deporte.

¿Cómo comprar boletos para el Mundial FIFA 2026?: Te explicamos paso a paso

Será este mes de septiembre que el proceso de venta de entradas se ponga disponible a través de los canales oficiales de la FIFA. Para poder participar, deberás seguir los siguiente pasos.

Regístrate y crea tu FIFA ID

Ingresa a FIFA.com/tickets y regístrate para obtener tu FIFA ID; este será tu identificador oficial para participar en todo el proceso de venta.

Participa en la primera fase: Sorteo “Visa Presale Draw”

El período de inscripción: del 10 al 19 de septiembre de 2025, a partir de las 12:00 horas (CDMX) Sólo pueden participar tarjetahabientes Visa, utilizando esa tarjeta tanto para aplicar como para comprar si resultas seleccionado. Los afortunados serán elegidos mediante sorteo aleatorio y las notificaciones se enviarán vía correo electrónico desde el 29 de septiembre de 2025. Si resultas seleccionado, recibirás un “time slot” para comprar boletos desde el 1 de octubre de 2025, en un sistema primero en llegar, primero en servir.

Fases posteriores de venta

FIFA habilitará nuevas fases para todos los aficionados:

Fase 2 : Early Ticket Draw: registro del 27 al 31 de octubre de 2025, con ventas posteriores en noviembre y hasta principios de diciembre.

: Early Ticket Draw: registro del 27 al 31 de octubre de 2025, con ventas posteriores en noviembre y hasta principios de diciembre. Fase 3 : Random Selection Draw: aplicación después del Sorteo Final del Mundial (5 de diciembre de 2025), ya con partidos específicos definidos.

: Random Selection Draw: aplicación después del Sorteo Final del Mundial (5 de diciembre de 2025), ya con partidos específicos definidos. Fase final: más cerca del torneo, FIFA pondrá a disposición los boletos restantes en un sistema abierto first-come, first-served.

Tipos de boletos disponibles

Boletos por partido individual,

Paquetes por sede específica

Paquetes por selección (team-specific), útiles para seguir a tu equipo anfitrión o favorito.

Además, FIFA implementará un sitio oficial de reventa seguro; en México operará como una plataforma de intercambio (ticket exchange) donde solo se podrán vender boletos al precio nominal, sin lucro.

¿Cuánto costarán los boletos del Mundial FIFA 2026?

Boletos más accesibles (fase de grupos): desde 60 dólares (aproximadamente 1,123 pesos mexicanos) para partidos de fase de grupos

Boletos más exclusivos (final del torneo): hasta 6,730 dólares (aproximadamente 126 mil pesos) para los mejores asientos en la gran final

Nota importante: se aplicará dynamic pricing, lo que significa que los precios pueden subir o bajar según la demanda; los USD 60 y USD 6,730 son valores iniciales, sujetas a variaciones.

En México, los hospitality packages (incluyen comodidades de lujo, como alimentos, bebidas y zonas exclusivas) ya están disponibles y sus precios oscilan entre 34,700 y 78,500 pesos mexicanos por partido (aproximadamente, según el tipo de cambio vigente).