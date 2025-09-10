Boletos para el Mundial FIFA 2026: Ya inició la venta de entradas

Boletos Mundial 2026 La FIFA ya comenzó la primera de cuatro fases de venta de entradas para partidos de la Copa del Mundo 2026.

Un día después de que concluyera la Fecha FIFA de este mes, finalmente comenzará la venta de entradas para aficionados que quieran asistir a la próxima Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. A partir de este miércoles 10, podrás registrarte para participar en el sorteo de entradas.

¿Cómo comprar boletos para el Mundial FIFA 2026?

Lo primero que tendrás que hacer, será registrarte en la página oficial de la FIFA para tener un ID que te permitirá ser parte de cualquiera de las tres fases de compra.

Consulta nuestro instructivo paso a paso para comprar boletos del Mundial 2026

Después, tendrás que ingresar al lounge oficial en este enlace para poder hacer el registro y compra de boletos exclusivamente con tu tarjeta de crédito o débito VISA a partir de este miércoles 10 de septiembre y hasta el viernes 19 de septiembre.

En caso de ser una de las personas seleccionadas a través del proceso de sorteo aleatorio, la persona será notificada a través de su correo electrónico a partir del lunes 29 de septiembre.

¿Qué hacer si no alcancé a comprar boletos?

Si no consigues comprar tu entrada, la segunda fase del sorteo estará disponible del 27 al 31 de octubre que seguirá el mismo proceso de registro de interés para más tarde hacer una selección aleatoria.