Atlético de San Luis vs Tijuana: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO la liga MX

Partido Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana Especial

Este domingo se juega uno de esos partidos que pueden cambiar el rumbo de la temporada para más de un equipo: Atlético de San Luis recibe a Tijuana en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos clubes llegan con urgencias distintas, motivaciones fuertes… y la hinchada expectante.

¿A qué hora y en dónde juegan Atlético de San Luis vs Tijuana?

Este emocionante encuentro se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en punto de las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí.

¿En dónde ver el partido Atlético de San Luis vs Tijuana?

Para quienes no pueden asistir de manera presencial al partido, podrán seguir el minuto a minuto a través de las siguientes plataformas y plataformas de streaming.

En TV de paga: ESPN

Streaming: Disney+

En Estados Unidos: cana TUDN y APP/web de TUDN.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Atlético de San Luis

Ha tenido un arranque complicado: de las primeras siete jornadas, ha cosechado 6 puntos. Eso los coloca en una zona media-baja de la tabla con urgencia de sumar para aspirar a liguilla o por lo menos Play In. Llegan tras una derrota como local frente a Toluca (1-3). Algunas victorias previas les han dado esperanzas, pero la irregularidad ha sido su sello hasta ahora.

👥 ¡EL XI TITULAR DE ESTA TARDE! 💙💛#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/YYUef61iDj — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) September 15, 2025

Tijuana (“Xolos”)

Mejor posición en la tabla; están más metidos en puestos de liguilla directa / Play In, con 12 puntos al momento. Vienen de una victoria contundente como ante Necaxa por 3-0, lo que les da confianza para este partido de visitante.

El XI Xoloitzcuintle que salta a la cancha para enfrentar a San Luis.



¡Vamos Perros! ❤️🖤 | #LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/GECB0nAEhA — Xolos (@Xolos) September 15, 2025

San Luis necesita sumar para salir de la parte baja, evitar que la crisis se enraice. Cada punto en casa es vital.

Tijuana quiere mantenerse en zona de clasificación, ganar de visitante es estratégico para mantener su ritmo.