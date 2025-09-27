Clásico América vs Pumas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Clásico América vs Pumas en vivo Especial

Un Clásico Capitalino siempre tiene algo especial: rivalidad, orgullo y minutos que pesan más que los goles. Esta noche, América y Pumas vuelven a encontrarse con expectativas distintas, pero la misma hambre de imponerse. Quédate, porque aquí te contamos todo lo que necesitas saber para seguir el partido al detalle de esta Jornada 11 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde juegan América vs Pumas?

Este encuentro se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en el estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, en punto de las 21:05 horas (hora del centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasarán el partido América vs Pumas?

Para no perderte de este clásico del fútbol mexicano te recomendamos seguir la transmisión a través de estos canales y plataformas de streaming:

Canal 5 (señal abierta para todo México)

(señal abierta para todo México) TUDN en televisión de paga / deportiva

en televisión de paga / deportiva ViX Premium para streaming (en dispositivos)

¿Cómo llegan los equipos al Clásico?

América

Los azulcremas ingresan a este clásico con el ánimo de recuperación. Según informes recientes, América tuvo un tropiezo en el Clásico Nacional contra Chivas, lo que le dejó un sabor amargo ante su afición.

¡HOY JUEGA EL 𝐀𝐌𝐄!



Sigue la transmisión en vivo en nuestros canales oficiales, no te pierdas el Clásico Capitalino pic.twitter.com/k5xgISVT7I — Club América Fuerzas Básicas (@America_FB) September 27, 2025

A pesar de eso, el club se encuentra colocado en puestos fuertes de la tabla: su plantilla muestra estabilidad táctica, aunque con bajas sensibles que podrían impactar decisiones de alineación.

Pumas

Por su parte, Pumas ha tenido un torneo irregular. Sus resultados recientes muestran fluctuaciones: después de una victoria notable ante Mazatlán, vinieron empates y derrotas que han puesto presión sobre el cuerpo técnico y la plantilla.

Se encuentran en un punto crítico: necesitan sumar para mantener aspiraciones hacia zona de play-in o liguilla.

Partido lleno de historia y pasión 🔥⚽️



Este es el versus @Suzuki_Mex del Clásico Capitalino 🐾



¡QUE LA RIVALIDAD SE QUEDE EN LA CANCHA!#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/c8SdQc9apF — PUMAS (@PumasMX) September 27, 2025

Alineaciones probables del partido

América

Portero: Luis Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja

Volantes / mediocampo: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez

Delanteros / ofensiva: Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin, Raúl Zúñiga

Pumas