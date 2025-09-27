Deportes

América recibe a Pumas esta noche en el Clásico Capitalino por la Jornada 11 del Apertura 2025. Este es el horario, canales, streaming, cómo llegan ambos equipos y alineaciones probables para que no te pierdas ningún detalle

Clásico América vs Pumas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Por Fernando Huacuz
Clásico América vs Pumas en vivo
Clásico América vs Pumas en vivo Especial

Un Clásico Capitalino siempre tiene algo especial: rivalidad, orgullo y minutos que pesan más que los goles. Esta noche, América y Pumas vuelven a encontrarse con expectativas distintas, pero la misma hambre de imponerse. Quédate, porque aquí te contamos todo lo que necesitas saber para seguir el partido al detalle de esta Jornada 11 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde juegan América vs Pumas?

Este encuentro se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en el estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, en punto de las 21:05 horas (hora del centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasarán el partido América vs Pumas?

Para no perderte de este clásico del fútbol mexicano te recomendamos seguir la transmisión a través de estos canales y plataformas de streaming:

  • Canal 5 (señal abierta para todo México)
  • TUDN en televisión de paga / deportiva
  • ViX Premium para streaming (en dispositivos)

¿Cómo llegan los equipos al Clásico?

América

Los azulcremas ingresan a este clásico con el ánimo de recuperación. Según informes recientes, América tuvo un tropiezo en el Clásico Nacional contra Chivas, lo que le dejó un sabor amargo ante su afición.

A pesar de eso, el club se encuentra colocado en puestos fuertes de la tabla: su plantilla muestra estabilidad táctica, aunque con bajas sensibles que podrían impactar decisiones de alineación.

Pumas

Por su parte, Pumas ha tenido un torneo irregular. Sus resultados recientes muestran fluctuaciones: después de una victoria notable ante Mazatlán, vinieron empates y derrotas que han puesto presión sobre el cuerpo técnico y la plantilla.

Se encuentran en un punto crítico: necesitan sumar para mantener aspiraciones hacia zona de play-in o liguilla.

Alineaciones probables del partido

América

  • Portero: Luis Malagón
  • Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja
  • Volantes / mediocampo: Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez
  • Delanteros / ofensiva: Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin, Raúl Zúñiga

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo
  • Mediocampo: Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Alan Medina (y/o Aaron Ramsey)
  • Delantero: Guillermo Martíne

