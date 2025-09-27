Pachuca vs Atlético de San Luis: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Pachuca vs Atlético San Luis en vivo Especial

Imagina una tarde que huele a gol, pasión y tensión: eso es lo que promete este partido entre Pachuca vs Atlético de San Luis. Dos clubes que han entrado en zona de turbulencia y con hambre de puntos se verán las caras en el Hidalgo.

Ambos equipos llegan con hambre de triunfo para seguir escalando la tabla de posiciones en esta Jornada 11 de la Liga MX. Por ello, aquí te dejamos todos los detalles del encuentro para que no te pierdas ni un minuto de toda la acción en la cancha.

¿A qué hora juegan Pachuca vs Atlético de San Luis hoy?

El encuentro este ambos equipos está pactado para este sábado 27 de septiembre en el estadio Hidalgo en punto de las 17:00 horas.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasarán el partido Pachuca vs Atlético de San Luis?

Para no perderte ni un minuto de lo que sucede en la cancha, podrás ver la transmisión en vivo a través de estas plataformas de streaming y canales:

Fox

Caliente TV

¿Cómo llega cada equipo al partido?

Pachuca

En el Apertura 2025, los Tuzos han tenido un andar irregular. En sus últimos cinco encuentros de Liga MX suman dos empates y tres derrotas. Como local les ha costado: registran varias derrotas consecutivas en casa y en muchos partidos locales no han logrado anotar.En su más reciente partido, rescataron un empate frente a Puebla.

Atlético de San Luis

San Luis tampoco ha estado en una racha ideal. En sus últimos cinco compromisos acumula tres derrotas, una victoria y un empate. En su partido más reciente cayó 0-1 ante el América. Aunque su desempeño de visitante ha sido algo más consistente (ha sumado triunfos fuera de casa).

Alineaciones posibles

Atlético de San Luis (predicción)

Portero : Andrés Sánchez

: Andrés Sánchez Defensas : Aldo Cruz, Eduardo Águila, Román Torres

: Aldo Cruz, Eduardo Águila, Román Torres Mediocampistas : Miguel García; Juan Manuel Sanabria; Óscar Macías; Rodrigo Dourado; Sebastien Salles-Lamonge

: Miguel García; Juan Manuel Sanabria; Óscar Macías; Rodrigo Dourado; Sebastien Salles-Lamonge Delanteros: Diego Abitia; Vitinho

#Sub19 | ¡Comienza el partido en Pachuca! 🔛



📋 Esta es la alineación que manda Miguel Bello al terreno de juego.



📲 Sigue la transmisión en vivo aquí 👉🏼 https://t.co/Ewqf3Wm9Rd#ConAlmaPotosina #JuvenilesADSL pic.twitter.com/R0xMyD8qUs — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) September 27, 2025

Pachuca

Carlos Moreno en portería, Barreto, Jorge Berlanga, Bryan González, Alán Bautista en el medio, entre otros.