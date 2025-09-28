Tijuana vs Cruz Azul: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Partido Tijuana vs Cruz Azul en vivo Especial

El Estadio Caliente se prepara para una noche intensa en la Liga MX, cuando los Xolos de Tijuana reciban a Cruz Azul este domingo 28 de septiembre en la jornada del torneo Apertura 2025. Será un choque clave para ambos equipos que buscan sumar puntos y mantenerse en la pelea por un lugar en la liguilla y salir invictos de la Jornada 11 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde es el partido de Tijuana vs Cruz Azul?

El partido entre Tijuana y Cruz Azul se disputará este domingo 28 de septiembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Caliente, Baja California.

¿Dónde ver Tijuana vs Cruz Azul EN VIVO?

La transmisión en vivo estará disponible a través de Fox Sports y la plataforma ViX Premium, además de seguirse en las redes sociales oficiales de la Liga MX.

Cómo llega Tijuana

Los Xolos vienen de una derrota complicada frente a Santos Laguna, donde mostraron solidez defensiva en la primera mitad, pero cedieron espacios en el complemento. El equipo dirigido por Miguel Herrera necesita recomponer el rumbo, ya que se encuentra en la parte baja de la tabla y los puntos en casa son vitales para sus aspiraciones. La presión de la afición fronteriza será un factor importante, pues Tijuana solo ha logrado un triunfo en sus últimos cinco compromisos.

Hoy el Mictlán vive una noche histórica 🧤



A las 8:00 PM despedimos a Chuy Corona en su último partido oficial.

Cómo llega Cruz Azul

Por su parte, Cruz Azul atraviesa un momento más estable tras imponerse a León en el Estadio Azteca con una actuación convincente. La “Máquina” de Martín Anselmi ha encontrado mayor regularidad en ataque, con un Uriel Antuna en buen nivel y la experiencia de Carlos Rodríguez como motor en el mediocampo. Sin embargo, Cruz Azul no puede confiarse, ya que jugar en la frontera siempre representa un reto físico y anímico para cualquier visitante.

Ignacio Rivero y Joe Corona se ven las caras en el Frente a Frente previo a nuestro partido contra Tijuana.



Posibles alineaciones

Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Nicolás Díaz, Víctor Guzmán, Kevin Balanta; Christian Rivera, Fernando Madrigal, Lucas Cavallini; Alejandro Martínez, Kevin Castañeda, Joaquín Montecinos.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Juan Escobar, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Rodolfo Rotondi; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Rodrigo Huescas; Ángel Sepúlveda, Uriel Antuna, Lorenzo Faravelli.

Ambos técnicos podrían realizar ajustes de último minuto según las condiciones del partido, pero estas serían las alineaciones más probables para el duelo.