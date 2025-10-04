América vs Santos: horario, transmisión, pronóstico y alineaciones para la Jornada 12 de la Liga MX

Partido América vs Santos en vivo Especial

Cuando el América pone el balón en juego frente a Santos Laguna, no solo están en disputa tres puntos: también hay ego, historia y tensión deportiva en cada jugada. Hoy sábado 4 de octubre, estas dos escuadras se enfrentarán en un duelo que los azulcremas esperan aprovechar para reafirmarse en lo alto del torneo de esta Jornada 12 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde es el partido América vs Santos?

América recibirá al Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes este sábado en la Jornada 12 del Apertura 2025, con el compromiso pautado para las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

En dónde ver EN VIVO el partido América vs Santos

La transmisión se realizará por Canal 5, TUDN y estará disponible a través de ViX Premium para el público digital.

Cómo llegan los equipos

América llega motivado tras un contundente triunfo 4-1 sobre Pumas en la jornada anterior, buen momento que los coloca con 24 puntos y cerca de pelear el liderato general. En contraste, Santos Laguna ha tenido una campaña irregular; recientemente cayó 1-0 ante Monterrey y ocupa el puesto 15 con apenas 10 unidades, lo que le añade urgencia ante un rival fuerte.

En el historial reciente, el América ha dominado los enfrentamientos contra Santos, lo que favorece psicológicamente al equipo local.

¡Los esperamos en el Estadio Azulcrema! 💙🏟️💛



J12 ⚔️ América vs. Santos Laguna

🎟️ Venta en línea: https://t.co/WA1YubGDep

🏟️ Taquilla puerta 10 y 15, a partir de las 16:00 horas.



Cuando vamos juntos, ¡somos más fuertes! 💪🦅 pic.twitter.com/RUnSl3ddf1 — Club América (@ClubAmerica) October 4, 2025

Pronóstico del partido

Dados los momentos que viven ambos clubes y la localía de las Águilas, el favoritismo recae claramente sobre América. Algunos pronósticos como el de SDP Noticias proyectan una victoria amplia: 3-0 a favor del equipo capitalino.

Alineaciones probables

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Israel Reyes; Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez; Allain Saint Maximin.

Santos Laguna: Carlos Acevedo; Bruno Amione, Geovanni Pérez, Kevin Balanta, José Abella; Salvador Mariscal; Ramiro Sordo, Javier Güémez, Aldo López; Cristian Dájome; Alberto Ocejo.