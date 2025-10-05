Tijuana vs Monterrey EN VIVO: Cómo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX 2025

La Jornada 12 del Apertura 2025 continúa con un duelo que promete intensidad en la frontera. Los Xolos de Tijuana reciben a Rayados de Monterrey en un partido que puede marcar rumbo para ambos equipos en la recta final de la fase regular.
¿A qué hora y en dónde es el partido Tijuana vs Monterrey?
El encuentro entre Club Tijuana y Rayados de Monterrey se jugará este sábado 4 de octubre de 2025 en el Estadio Caliente de la ciudad fronteriza. El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas (tiempo del centro de México).
En dónde ver EN VIVO el partido Tijuana vs Monterrey
La transmisión en vivo estará disponible por Fox Sports y la plataforma de streaming Caliente y Caliente TV, lo que permitirá a los aficionados seguir minuto a minuto este compromiso.
¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?
Los Xolos, que han tenido un torneo irregular, buscan aprovechar la localía y la superficie sintética del Caliente, mientras que los Rayados llegan como uno de los favoritos al título gracias a la profundidad y calidad de su plantilla.
¡El Mictlán está listo para un gran duelo! 🏟️🔥— Xolos (@Xolos) October 5, 2025
¡Hoy es día de partido! ¡Hoy juega La Jauría! 🐕🔴⚫️
⏰: 8:00pm
🏟️: @calienteestadio
🎟️: @instaticketsmx 📲 https://t.co/P9HmC2SAqa#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/CYoyz3LYfK
Pronóstico del partido
Rayados llega con mejor momento y plantel más sólido, lo que lo coloca como ligero favorito. Sin embargo, la cancha sintética del Estadio Caliente suele complicar a los visitantes, por lo que se espera un duelo cerrado.
El pronóstico apunta a una victoria ajustada de Monterrey (1-0 o 2-1), aunque no se descarta un empate si Tijuana logra imponer su ritmo y aprovechar el apoyo de su afición.
¡Por el triunfo en la frontera!👊🏼🔥¡Dale, Monterrey!🇫🇮@Gatorademex pic.twitter.com/AVuLKR9UW1— Rayados (@Rayados) October 5, 2025
Posibles alineaciones
Club Tijuana (Xolos):
- José Antonio Rodríguez (Portero)
- Kevin Balanta
- Rodrigo Godínez
- Lisandro López
- Eduardo Tercero
- Christian Rivera
- Lucas Cavallini
- Joaquín Montecinos
- Domingo Blanco
- Fernando Madrigal
- Carlos González
Monterrey (Rayados):
- Esteban Andrada (Portero)
- Stefan Medina
- Héctor Moreno
- Sebastián Vegas
- Jesús Gallardo
- Luis Romo
- Jordi Cortizo
- Maximiliano Meza
- Germán Berterame
- Brandon Vázquez
- Rogelio Funes Mori