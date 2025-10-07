México vs Chile Sub-20: Horario, canal, posibles alineaciones y dónde ver en vivo el Mundial

Chile vs México | Mundial Sub-20 El equipo mexicano enfrentará a los locales del torneo para buscar su boleto a cuartos de final.

Los octavos de final de la Copa del Mundo sub-20 comienzan el día de hoy y México tendrá el partido estelar frente a Chile, equipo anfitrión de la competencia. El juvenil equipo tricolor se mantiene invicto en la competencia luego de cerrar la fase de grupos con victoria. Ahora, se miden a “La Roja”, que tendrá la ventaja de la localía para buscar quedarse con su boleto a los cuartos de final y seguir en su camino rumbo al título.

El momento de ganar o volver a casa comienza en esta Copa del Mundo con límite de edad. Este partido sufrió un cambio en la programación para ser colocado en el horario estelar. Previamente, se estará disputando el duelo entre Ucrania y España sub-20. Sin embargo, en caso de avanzar a la siguiente ronda, el rival de México se definiría entre Argentina y Nigeria, dos potencias del futbol con límite de edad que podrían aparecer en el camino del Tricolor.

#Sub20 | ¡Una muy intensa Fase de Grupos!😤🇲🇽



Incondicionales, ya llegó el #Recap de nuestros primeros partidos en el Mundial.#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/AbZ9bmBv23 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

¿En qué horario se juega el México vs España sub-20? | Octavos de final

El silbatazo inicial de este duelo será a las 17:00 horas (CDMX) de este martes 7 de octubre desde la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander.

¿En qué cana ver el México vs Chile Sub-20? | Octavos de final

La transmisión de este partido la podrás seguir en vivo por el Canal 9 de Televisa en señal abierta O si lo prefieres, también lo podrás seguir en TUDN en tu sistema de televisión cerrada.

¿Cómo ver en app el México vs Chile Sub-20? | Octavos de final

Descarga la aplicación de Vix Premium para cualquiera de tus dispositivos móviles o Smart TV y mira este partido dondequiera que estés este martes 7 de octubre.

Previa del México vs Chile Sub-20 | Octavos de final

A pesar de la localía, Chile ha tenido algunos problemas de funcionamiento este torneo. Ganó frente a Nueva Zelanda en su debut del torneo, pero luego sufrió derrotas consecutivas ante Japón y Egipto. Se clasificó en el segundo lugar de su grupo y ahora necesita el apoyo de su público para poder hacerse de la victoria.

Por su parte, el cuadro mexicano logró conseguir su boleto tras competir en el “grupo de la muerte” con España, Brasil y Marruecos. Además, cuentan en sus filas con una de las figuras del torneo hasta el momento, el mediocampista Gilberto Mora, quien ya marcó 4 goles y 2 asistencias en lo que va de este certamen.

La Selección mexicana ya sabe lo que es eliminar a Chile siendo local en un Mundial con límite de edad. En el 2015, fue la sub-17 quien se impuso también en octavos de final al equipo andino con marcador de 2-4. Aquel equipo llegó hasta la semifinal y perdió el partido por el tercer lugar para concluir su participación.

Posibles alineaciones del México vs Chile | Octavos de final

México: Emmanuel Ochoa, Everaldno López, Diego Ochoa, César Bustos, Diego Sánchez, Obed Vargas, César Garza, Yael Pdilla, Gilberto Mora, Mateo Levy, Tahiel Jiménez

Chile: Sebastián Mella, Felipe Faúndez, Ian Cárguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero, Milovan Celis, Vicente Álvarez, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce, Lautaro Millán, Juan Francisco Rossel.