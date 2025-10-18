Monterrey vs Pumas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 13 Liga MX

La jornada sabatina de la Liga MX trae uno de esos duelos que hablan por sí mismos. Este sábado 18 de octubre, Monterrey recibe a Pumas en el Estadio BBVA con la ilusión de sumar tres puntos clave.
Por ello, te recomendamos que eches un vistazo a esta nota para que te enteres de todos los detalles de este encuentro y no perderte ni un minuto.
¿A qué hora y dónde juegan Monterrey vs. Pumas hoy?
El partido arrancará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el Estadio BBVA en Monterrey.
Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs. Pumas?
No te pierdas toda la acción de este partido y síguelo a través de Canal 5, TUDN o por la plataforma ViX Premium en México.
¿Cómo llegan los equipos a este partido?
Monterrey, el equipo regiomontano, se encuentra en un momento relativamente sólido. Llegan al duelo tras un empate 2-2 ante Tijuana y marchan con 26 puntos antes de esta fecha, ocupando posiciones altas en la tabla.
Mientras que la situación para los universitarios es complicada. Vienen de una derrota 1-2 ante Guadalajara, y suman varias jornadas sin ganar, lo que pone en riesgo su clasificación a la fase final.
Posibles alineaciones
Monterrey
Santiago Mele; Erick Aguirre, Héctor Moreno, Stefan Medina, Gerardo Arteaga; Luis Chávez, Jordi Cortizo, Sergio Canales; Jesús Corona, Germán Berterame, Lucas Ocampos.
Hoy jugamos en casa y vamos por los tres puntos. 💙🤍@gatorademex pic.twitter.com/10Ov2zBq78— Rayados (@Rayados) October 18, 2025
Pumas UNAM
Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Ángulo; José Caicedo, Adalberto Carrasquilla; Alan Medina, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba; José Juan Macías.
La jornada 13 está en marcha, la #GarraYEntrega en el campo no debe faltar para sumar como visitantes.@DHLMex te trae la información del partido👇— PUMAS (@PumasMX) October 14, 2025
🆚 | @Rayados
🏟️ | Monterrey
🕰️ | 19:00 horas
📅 | Sábado 18 de Octubre
📺 | Canal 5, TUDN y ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/VOgg5mfa3v