Con todo y Rayos X: así apostaba y estafaba el coach de Portland con la mafia italiana

FBI detallan cómo los acusados ​​usaron dispositivos inalámbricos, cámaras ocultas e incluso mesas de rayos X para hacer trampa en partidas de póker en todo el país

El FBI y las autoridades federales estadounidenses anunciaron el arresto de 37 personas dentro de dos investigaciones relacionadas con las apuestas ilegales de póquer en la NBA, las cueles eran organizadas por la mafia italiana, por lo que se vieron involucrados Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, y otra al jugador Terry Rozier, base en activo de los Miami Heat.

El director del FBI, Kash Patel, menciono ante la prensa que las operaciones en contra de juegos ilegales se extendieron por varios años y califico el fraude como “alucinante, en los cuales se incluyen delitos de estafa informática, extorsión, robo con intimidación y apuesta ilegales.

¿Cómo se realizaban las partidas de póquer donde participaba Billups?

Los investigadores detallaron que las partidas ilegales de póquer incluían tecnologías sofisticadas, como:

Mesas con rayos X para leer cartas boca abajo.

Gafas y lentes especiales que permitían ver cartas marcadas.

Lectores de chips y máquinas manipuladas para controlar qué jugador recibía ciertas cartas.

Estas herramientas permitían a los participantes anticipar los movimientos de los jugadores y enviar la información a operadores exteriores que ayudaban a ganar a sus clientes, quienes generaban millones de dólares en ganancias ilícitas.

¿Cuál es la forma de operar de las apuestas dentro de la NBA?

El fiscal Joseph Nocella Jr. explicó que en el caso de Rozier, él estaba dentro de una de las ramas más descaradas de apuestas deportiva que había en el país, por lo que las investigaciones arrogaron que los acusados exponían información confidencial de jugadores y equipos enteros.

Se apostaban grandes sumas de dinero sobre cuándo saldría o entraría un jugador de la cancha, lo cual causaba pérdidas millonarias a los apostadores, pero grandes veneficios para la casa de apuestas.

Las ganancias eran luego blanqueadas mediante plataformas entre particulares, transferencias bancarias y efectivo, según los investigadores.

¿Cómo utilizaba la mafia italiana a los jugadores?

En el caso de las partidas de póquer, las organizaciones utilizaban a los atletas profesionales como Billups y el exjugador Damon Jones, como gancho para atraerá nuevas víctimas y legitimar las partidas, haciéndolas pasar por legales.

Las autoridades señalaron que se están investigando a familias delictivas como, Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, vinculando a la mafia italiana con el fraude dentro del mundo del baloncesto